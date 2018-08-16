Настоящий учёный всегда любознателен и стремится познать всё новое. Эти качества воспитываются с детства.

Настоящий учёный всегда любознателен и стремится познать всё новое. Эти качества воспитываются с детства.В старейшей библиотеке Автозаводского района всегда ждут ребят, чей девиз: «Хочу всё знать!».Играем, смотрим, творимЦентральная районная детская библиотека имени Олега Кошевого в этом году отметит 79 лет с момента открытия. Находится она в знаменитом бусыгинском доме на проспекте Октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. При проектировке здания было задумано, что на первом этаже одного из подъездов разместится библиотека для юных. Книги здесь выдавали даже в годы войны. Рядом рвались снаряды, а два дежурных читателя терпеливо собирали упавшие с полок издания и ждали новых посетителей.К сожалению, работа библиотеки, как и чтение в принципе, всё меньше интересует современных детей. Надо искать новые подходы к сердцам и умам потенциальных читателей. Год назад в детской библиотеке имени Олега Кошевого открылся познавательный центр «Мультидетки».- Мы хотели реанимировать работу с научно-популярной литературой, - вспоминает заведующая библиотекой Светлана Курочкина. - Читальные и справочные залы, где такие книги пользовались спросом, отошли - изменилась система образования, много информации есть в открытом доступе в сети Интернет. Сегодня детям неинтересны книги с чёрно-белыми иллюстрациями советских времён, которых в наших фондах было много. Начали с закупки новой литературы...Дальше библиотекари самостоятельно придумали и продумали каждую зону познавательного центра. Вот на широком подоконнике и на площадке рядом с ним раскинулась лаборатория игр. Ребёнок, удобно устроившись в кресле-мешке, может взять в руки шар-головоломку или удивительную интерактивную книгу. Открыв её, можно услышать звуки природы или шум средневекового боя.Новые книги встали на полки зоны бук-хит. На белых стеллажах вдоль стен можно увидеть разноцветные корешки совершенно разных научно-познавательных серий. Все книги в свободном доступе. Подходи и читай.Есть здесь и свой экспонариум. Это застеклённые полки с тематическими выставками. На этот раз демонстрируют кукол в национальных костюмах со всего света. Потрогать экспонаты нельзя, но любуйся сколько хочешь.Руками можно поработать в зоне мастер-классов познавательного центра. Например, сделать телескоп из пластилина. Здесь же дадут заглянуть в настоящий микроскоп. Их в центре два. Библиотекари рассказывают: ребята не жалеют волос с головы, чтобы увидеть их под увеличительными стёклами научной техники.Компьютер от КошевогоКонечно, дети не могут пройти мимо местного живого уголка. Где ещё на руку посадят невесомого палочника или дадут дотронуться до панциря огромной улитки Ахатин.В компьютерной зоне «Мультидеток» можно самостоятельно сделать презентацию или подобрать литературу для будущего реферата из электронных фондов. Библиотекари уверены: Интернет не конкурент их книгам. Во Всемирной сети много противоречащей друг другу, недостоверной информации. Над научно-популярными изданиями работают редколлегии с привлечением серьёзных учёных, а значит и реферат на основе такой литературы будет достоин более высокой оценки. Кстати, первую технику для компьютерной зоны безвозмездно передал новому центру один из выросших читателей детской библиотеки имени О. Кошевого по фамилии... Кошевой.Благотворители подарили центру и дорогой интерактивный глобус, который по взмаху сенсорного пульта рассказывает исчерпывающую информацию о каждой стране и даже поёт их официальные гимны.А вот новую литературу закупать пришлось в основном на средства, которые заработала Централизованная библиотечная система Автозаводского района, в которую входит детская библиотека Кошевого. С государственным финансированием таких расходов сегодня туго, а хорошая научно-познавательная литература стоит дорого. В среднем 500-700 рублей. Интерактивные книги, особенно любимые детьми, на порядок больше. Но для кого-то поход в библиотеку вообще единственная возможность подержать в руках такую книгу.- Некоторые ребята летом в библиотеке проводят почти весь день, - продолжает Светлана Курочкина. - Их родители много и трудно работают. Денег куда-то сводить ребёнка просто нет. А мы детям всегда рады. У нас вообще нет задачи сделать из них великих учёных. Хотим, чтобы наши посетители просто расширяли свой кругозор. Дальше как пойдёт. Но мы, конечно, стараемся поддерживать в детях интерес к наукам. Можно же просто выучить даты, а можно познакомиться по книгам с архитектурой того времени, с обычаями и костюмами. Возможно, и полученные таким образом знания запомнятся лучше.Начнём с астрономииПервый год работы познавательного центра «Мультидетки» был разбит «по наукам». Открылись математикой, продолжили астрономией, летом - история, осенью - техника. Закончат физикой. Каждой науке библиотекари стараются посвятить много тематических мероприятий.- Что-то выдумываем каждый раз, чтобы детям интересно было, - смеётся библиотекарь Юлия Александрова. - Здесь надо быть в какой-то степени массовиком-затейником. Дети очень любят форму квеста, когда они, выполняя задания, познают что-то новое. Популярны мастер-классы. У нас сложился круг постоянных читателей. Ребята приводят своих друзей и в социальных сетях рекомендуют познавательный центр. Много можно говорить про век современных технологий, но детям не хватает общения друг с другом и с интересными взрослыми.12-летняя Саша Лебединская и её подруга Ирина пришли в «Мультидетки» впервые около месяца назад и стали здесь частыми гостями. Сегодня вот сделали оригами в виде кошки. Заодно узнали много нового об этих домашних животных.- Пришли потому, что дома даже у компьютера скучно, - говорит Саша. - С друзьями в библиотеке весело! Я здесь узнала много нового. Может, в учёбе пригодятся эти знания.Жительница Автозавода Ольга Тренёва признаётся: в библиотеку она приводит своих двух внуков, чтобы те хоть ненадолго отвлеклись от компьютерных игр.- Мы пока о науке не думаем, - вздыхает женщина. - Лишь бы общались со сверстниками, а не стреляли по монстрам.Заведующая Центральной районной детской библиотекой имени Олега Кошевого Светлана Курочкина делится надеждой, что к ним почаще будут заглядывать учёные или хотя бы студенты вузов города. Библиотекари, даже прочитав много книг по конкретной научной тематике, порой не могут ответить на детские «почему?». А настоящие учёные смогут и, возможно, зажгут тем самым в ребёнке желание стать частью большой науки.