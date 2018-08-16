Россия не будет атаковать Украину, вместо этого сосредоточившись на укреплении своего влияния в Белоруссии. Такое мнение высказал замглавы украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Россия не будет атаковать Украину, вместо этогососредоточившись на укреплении своего влияния в Белоруссии. Такое мнениевысказал замглавы украинского министерства по вопросам временно оккупированныхтерриторий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак."У меня такое впечатление, что даже Лукашенко(президент Белоруссии. Прим.Ред.) уже опасается этого", – сказал чиновникв интервью изданию "Апостроф". По его словам, есть много стран,которая Россия может "без напрягов" оккупировать.Нет, это не страны Прибалтики, как любят стращать западныхобывателей европейские и американские СМИ. На территории Литвы, Латвии и Эстонии размещены подразделения НАТО, поэтому туда Москва не сунется, полагает Гримчак. Основнаяцель России в настоящий момент – Белоруссия, уверен чиновник.По его словам, с момента распада СССР в республике мало чтоизменилось. Но больше всего чиновника волнует языковая ситуация в Белоруссии.Он посетовал, что абсолютное большинство граждан республики, в том числе самЛукашенко, разговаривают на русском языке. "Белорусским владеют около4%", – отметил Гримчак. А раз так, добавил чиновник, то"оккупации", если она будет, никто не заметит.Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенковыступил с резкой в адрес России, обвинив ее в недобросовестнойконкуренции и "варварстве". "Они от нас требуют чего-то, какбудто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнятьсвои обязательства не хотят", – сказал глава братской республики в ходепосещения завода "Гомсельмаш".