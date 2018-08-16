Россия не будет атаковать Украину, вместо этого
сосредоточившись на укреплении своего влияния в Белоруссии. Такое мнение
высказал замглавы украинского министерства по вопросам временно оккупированных
территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
Россия не будет атаковать Украину, вместо этого
сосредоточившись на укреплении своего влияния в Белоруссии. Такое мнение
высказал замглавы украинского министерства по вопросам временно оккупированных
территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
"У меня такое впечатление, что даже Лукашенко
(президент Белоруссии. Прим.Ред.) уже опасается этого", – сказал чиновник
в интервью изданию "Апостроф". По его словам, есть много стран,
которая Россия может "без напрягов" оккупировать.
Нет, это не страны Прибалтики, как любят стращать западных
обывателей европейские и американские СМИ. На территории Литвы, Латвии и Эстонии размещены подразделения НАТО, поэтому туда Москва не сунется, полагает Гримчак. Основная
цель России в настоящий момент – Белоруссия, уверен чиновник.
По его словам, с момента распада СССР в республике мало что
изменилось. Но больше всего чиновника волнует языковая ситуация в Белоруссии.
Он посетовал, что абсолютное большинство граждан республики, в том числе сам
Лукашенко, разговаривают на русском языке. "Белорусским владеют около
4%", – отметил Гримчак. А раз так, добавил чиновник, то
"оккупации", если она будет, никто не заметит.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
выступил с резкой в адрес России, обвинив ее в недобросовестной
конкуренции и "варварстве". "Они от нас требуют чего-то, как
будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять
свои обязательства не хотят", – сказал глава братской республики в ходе
посещения завода "Гомсельмаш".