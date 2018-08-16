Сейчас в семейной жизни Кейт и Уильяма все прекрасно, они растят троих детей и святятся любовью. Однако была у принца и его избранницы и черная полоса. 11 лет назад пару чудом удалось сохранить.

Сейчас в семейной жизни Кейт и Уильяма все прекрасно, они растят троих детей и святятся любовью. Однако была у принца и его избранницы и черная полоса. 11 лет назад пару чудом удалось сохранить.Причина размолвки, которая произошла в 2006 году, держали в секрете. Ходили слухи, что Уильям увлекся другой, также поговаривали, что Кейт недостаточно хороша для внука королевы."Я бы не стал верить всему, что пишут в газете. Но мы действительно в то время расстались. Мы оба были очень молоды, это было в университете, мы очень старались найти свой собственный путь, и нуждались в личном пространстве. В итоге все произошедшее сыграло нам на руку", – комментировал события тех лет принц Уильям.Что же случилось на самом деле в королевской семье не говорили. Только спустя 11 лет британские журналисты выяснили, что же произошло на самом деле. Все оказалось очень прозаично, с подобными ситуациями сталкиваются молодые пары по всему миру."Кейт пригласила принца Уильяма провести Новый год со своей семьей. Однако принц, сначала приняв приглашение, позже передумал, доставив своей возлюбленной неприятности", – заявил источникDaily Express.Оказалось, что привыкший во всем слушаться наставлений Елизаветы II Уильям просто не смог нарушить королевский протокол. По традиции рождественские каникулы все внуки проводят вместе с Елизаветой II в Сандрингеме. Миддлтон задело, что между семьей любимой девушки и бабушкой принц выбрал последнюю. Оскорбленная до глубины души Кейт решила уйти от Уильяма.