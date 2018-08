Компания Google завершила тестирование облачного сервиса Google One, который придет на смену Диску Google. В США поисковик уже начал переводить пользователей файлохранилища на новую программу и разрешил оформлять подписки. Скоро Google One заработает и на других рынках

Компания Google завершила тестирование облачного сервиса Google One, который придет на смену "Диску Google". В США поисковик уже начал переводить пользователей файлохранилища на новую программу и разрешил оформлять подписки. Скоро Google One заработает и на других рынках.В рамках Google One компания предоставляет более выгодные тарифы на аренду пространства в облаке и ряд других преимуществ. Появился новый план — $2,99/месяц за 200 гигабайт, а опция с 2 ТБ пространства подешевела с $19,99 до $9,99. 30 ТБ обойдутся в $299,99. Бесплатная квота на 15 ГБ не изменилась. От тарифа 1 ТБ за $9,99 Google отказалась.Подписчики Google One имеют доступ круглосуточной техподдержке — эксперты готовы проконсультировать по любому вопросу, связанному с продуктами Google. Ранее онлайн-поддержка Google Experts была доступна только владельцам бизнес-аккаунтов G Suite.∎"Google Диск" превратился в Google One и стал доступнее читайте такжеТакже пользователи Google One могут делиться пространством в хранилище с членами семьи, чего нельзя было сделать с "Диском". Помимо этого, им отображаются выгодные предложения при поиске отелей в "Картах Google" и скидки на покупки Google Store и Google Express.