Мать трех сестер, убивших отца-тирана Михаила Хачатуряна, Аурелия Дундук показала страшные снимки. На них видны побои на телах ее дочерей.

Мать трех сестер, убивших отца-тиранаМихаила Хачатуряна, Аурелия Дундук показаластрашные снимки. На них видны побои на телах ее дочерей.Фото мать получила от девушек уже после трагедии,разыгравшейся 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе Москвы. Оказалось, что синяки,ссадины и кровоподтеки появлялись у них после "воспитательных" бесед.Однажды Аурелии, выгнанной издома мужем-тираном, удалось пообщаться с дочерьми и услышать рассказо насилии в семье, передает . Также девушки переслали матери фотографии, сделанные несколькомесяцев назад."Следователь тогда былеще другой, разрешал нам сидеть рядом друг с другом… У них в телефонах многотаких фотографий. Сейчас их смартфоны изъяты следствием. Так что все этополицейские увидят", – цитирует женщину телеканал . В настоящее время девушки содержатся в четырехместных камерах, вместе с ровесницами, впервые попавшими за решетку. С нимиработают психологи, так как все они находятся в тяжелом моральном состоянии.Напомним, что вечером 27 июля налестничной клетке было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В убийствепризнались три дочери Хачатуряна. По словам девушек, отец напал на них с ножом,и они вынуждены были защищаться.Мужчине нанесли 36 ударов ножом и десять– молотком. Сестры утверждают, что отец их регулярно избивал и издевался надними. Есть информация и о том, что Хачатурян насиловал дочерей.