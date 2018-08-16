Мать трех сестер, убивших отца-тирана
Михаила Хачатуряна, Аурелия Дундук показала
страшные снимки. На них видны побои на телах ее дочерей.
Мать трех сестер, убивших отца-тирана
Михаила Хачатуряна, Аурелия Дундук показала
страшные снимки. На них видны побои на телах ее дочерей.
Фото мать получила от девушек уже после трагедии,
разыгравшейся 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе Москвы. Оказалось, что синяки,
ссадины и кровоподтеки появлялись у них после "воспитательных" бесед.
Однажды Аурелии, выгнанной из
дома мужем-тираном, удалось пообщаться с дочерьми и услышать рассказ
о насилии в семье, передает . Также девушки переслали матери фотографии, сделанные несколько
месяцев назад.
"Следователь тогда был
еще другой, разрешал нам сидеть рядом друг с другом… У них в телефонах много
таких фотографий. Сейчас их смартфоны изъяты следствием. Так что все это
полицейские увидят", – цитирует женщину телеканал . В настоящее время девушки содержатся в четырехместных камерах, вместе с ровесницами, впервые попавшими за решетку. С ними
работают психологи, так как все они находятся в тяжелом моральном состоянии.
Напомним, что вечером 27 июля на
лестничной клетке было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В убийстве
признались три дочери Хачатуряна. По словам девушек, отец напал на них с ножом,
и они вынуждены были защищаться.
Мужчине нанесли 36 ударов ножом и десять
– молотком. Сестры утверждают, что отец их регулярно избивал и издевался над
ними. Есть информация и о том, что Хачатурян насиловал дочерей.