Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

18-19 августа 2018 года в Братеевском каскадном парке состоится Международный фестиваль фейерверков «Ростех».В связи с проведением мероприятия вводятся ограничения в движении автотранспорта (кроме общественного транспорта) с 12:00 до 24:00 18 и 19 августа 2018 года:- по ул. Борисовские Пруды от ул. Ключевая до Каширского шоссе в обоих направлениях;- по Братеевскому, Хордовому, Наташинскому проездам и частичное ограничение движения автотранспорта по Батайскому проезду;- от Братеевского моста до ул. Донецкая в обоих направлениях.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81