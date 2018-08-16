При личном досмотре у задержанного обнаружено 5 полимерных свертков черного цвета с веществом растительного происхождения...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт марихуаны в крупном размере», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что 52-летний приезжий из ближнего зарубежья занимался распространением запрещенных средств и веществ на территории столицы. Злоумышленник был задержан в одном из домов на Халтуринской улице.При личном досмотре у задержанного обнаружено 5 полимерных свертков черного цвета с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, вещество в изъятых свертках является наркотическим средством – марихуаной, массой около 1 килограмма.Следствием ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве