Злоумышленник, имея ключи от сейфа организации, похитил оттуда денежные средства и потратил их по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Медведково задержали жителя столицы по подозрению в краже из сейфа магазина торговой сети.В отдел полиции обратился управляющий одного из супермаркетов, расположенного в проезде Дежнева, с сообщением о краже. Заявитель рассказал, что из сейфа, находящегося в кабинете администрации магазина, неизвестный похитил денежные средства. Материальный ущерб составил 1,3 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался мужчина, работавший старшим кассиром магазина – 26-летний житель столицы. Установлено, что злоумышленник имел доступ к сейфу и похитил денежные средства, воспользовавшись ключом. Забрав денежные средства, он потратил их по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Южное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29