Злоумышленники мошенническим путем переоформили документы на недвижимое имущество в пользу третьего лица, после чего потребовали признать сделку недействительной, чтобы получить дом обратно...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово задержали двоих жителей столицы по подозрению в мошенничестве с недвижимостью.В дежурную часть ОМВД России по району Южное Бутово поступило заявление от представителя столичной компании, занимающейся арендой недвижимости. По его словам, двое жителей столицы, являющиеся супругами, претендуют на недвижимое имущество, расположенное на улице Академика Семенова, которое принадлежит компании на праве собственности.Как установили сотрудники полиции, ранее 36-летний супруг обратился в регистрационные органы и, представившись единоличным владельцем имущества, перерегистрировал их общий дом с женой на знакомого мужчину.После чего новый владелец дома взял кредит у фирмы заявителя в размере 20 миллионов рублей под залог дома, но через некоторое время перестал перечислять денежные средства компании. Согласно договору недвижимость должна была перейти организации, но бывшая владелица заявила, что ничего не знала о сделке мужа, и потребовала признать сделку недействительной, чтобы получить дом обратно в собственность.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на Южнобутовской улице.Следственным отделением ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 «Мошенничество». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины – в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56