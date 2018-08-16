Ровно год назад не стало актрисы Веры Глаголевой. Артистка Марина Могилевская, рассказала, как звезда изменила ее жизнь.

Ровно год назад не стало актрисы Веры Глаголевой. Артистка Марина Могилевская, рассказала, как звездаизменила ее жизнь.Знаменитости дружили около 15лет. По словам Марины, Вера всегда была готова прийти на выручку.Когда в 2011 году 40-летняя Могилевскаярешилась завести ребенка, Глаголева как могла поддерживала ее, стараласьотвлечь от тягостных мыслей, помогала справиться со страхом перед предстоящимиродами. "Она не давала погрузиться впереживания, ведь роды в возрасте за 40 – ответственный и рискованный шаг. Всевремя водила то на концерты Жванецкого, то на Спивакова, то на вечера поэзии…" -рассказала Марина. После того, как дочь Могилевской появилась на свет, Глаголевазадарила маленькую Машу красивой одеждой. Девочка до сих пор еще носит наряды,презентованные звездой.По словам актрисы, Вера всем была готова поделиться – она старалась просветить близких, рассказывала окнигах и фильмах. Актриса очень скучает по подруге, часто она открываетэлектронную почту и просматривает их старые переписки. Вера обычно присылала интересныестатьи, которые они долго обсуждали по телефону."За два дня до того, какВерочки не стало, получила мейл с традиционной припиской: "Обязательно посмотри!"Там была ссылка на фильм молодого режиссера Эдуарда Бордукова "Коробка". Верадо последнего не теряла интерес к тому, что происходит вокруг. Ее место в моейжизни теперь пустует, и вряд ли его кто-то займет…" – с горечьюрассказала Могилевская изданию StarHit.Напомним, Вера Глаголева умерла 16 августа прошлого года вГермании, куда приехала на плановое обследование. Несколько лет знаменитостьборолась с онкологическим заболеванием. 19 августа звезду похоронили наТроекуровском кладбище в Москве.