Чей подвал? Ответ на этот вопрос ищут жители новостройки на Верхней Дуброве. Покупая квартиры в новом доме, люди были уверены, что подвал - это их общедомовое имущество. Но недавно на дверях появились замки, а позже и информация, что часть подвала - это частная собственность. И, кстати, это не первый случай, когда якобы часть общедомового имущества оказывается в чьих-то руках. Алексей Дудин продолжит тему.

Чей подвал? Ответ на этот вопрос ищут жители новостройки на Верхней Дуброве. Покупая квартиры в новом доме, люди были уверены, что подвал - это их общедомовое имущество. Но недавно на дверях появились замки, а позже и информация, что часть подвала - это частная собственность. И, кстати, это не первый случай, когда якобы часть общедомового имущества оказывается в чьих-то руках. Алексей Дудин продолжит тему.Ещё совсем недавно здесь была зелёная зона. Теперь часть газона демонтирована. А прямо под окнами "многоэтажки" оборудована парковка на две машины. По словам собственников, личную стоянку сделала владелица пятикомнатной квартиры первого этажа. Ее окна выходят как раз на эту парковку.Александр Можаров, житель дома 2 Б: "Когда ты начинаешь, как у себя в частном доме, срезать лужайку, бетонировать придомовую территорию себе под личную парковку, ты должен собрать людей, которые живут в доме, провести собрание, соблюсти определённую процедуру, и на основании согласия или не согласия уже можно какие-то вещи делать".Соседи называют такие действия – самоуправством. Помимо общедомовой территории, женщина забрала себе часть подвала. Два помещения по 60 квадратных метров теперь закрыты на замок, говорят жители. Люди запросили выписки из Росреестра. Вот эти бумаги. Чёрным по белому написано: и одно, и второе помещение принадлежат именно жильцам. Такой ответ люди получили 5 июня. И сразу обратились в жилинспекцию с требованием вернуть 120 метров подвальных помещений в общее пользование всех жителей. Через две недели надзорный орган дал ответ: по состоянию на 22 июня эти помещения уже частная собственность. Люди в шоке! Как так?Татьяна, житель дома 2 Б: "Дом был поставлен на кадастровый учёт, и эти помещения были указаны как нежилое помещение, общее имущество собственников в многоквартирном доме. Каким-то образом эти нежилые помещения переходят в чью-то собственность. Не знаю, все говорят, они проданы, но как они проданы, вот у меня официальные документы".Жилинспекция информирует: 120 метров подвальных помещений принадлежат фирме "Дельмед". Руководство компании с нами общаться отказалось наотрез. И уже не в первый раз. В 16 году мы неоднократно рассказывали о деятельности этой организации. Она занимается поставкой по госконтракту абсорбирующего белья для инвалидов. Точка выдача "памперсов" так же находится во дворе дома, дома номер 9 по улице Верхняя Дуброва. И там конфликты у фирмы с жителями возникали не единожды. Работники, между прочим, социально ориентированной организации пытались незаконно перегородить людям вход в подъезд, ссылаясь на то, что это их территория и соседи им не указ. Жители отстояли свою придомовую зону.Дмитрий Немков, экс-директор управляющей компании МУП ГУК: "Эти товарищи больше ничего не делали, и тогда мы ничего не стали в суды передавать, факт-то не состоялся. Тогда жители не дали, они дважды пытались, но так и не возвели", - "И после второго раза они успокоились?" - "Да, они успокоились".Тем не менее, претензии к компании у жителей есть. Они уверены, фирма в буквальном смысле слова изуродовала их дом. Имея в собственности 200 квадратных метров , они распорядились ими по своему усмотрению и фактически переделали весь первый этаж.Надежда Ульянова, житель дома №9 по ул. Верхняя Дуброва: "Это люди такие, их действия не предсказуемы, они могут на всё пойти, они законы не соблюдают, этику не соблюдают. В нарушении проекта из двух окон сделали дверь, и дом эксплуатируется с нарушением проекта. Здесь нас заставили ходить в окно, потому что там, где у нас дверь, там у нас было окно".Собственники дома 2"Б" по Верхней Дуброве боятся, что их дом ждет та же участь. И готовы бороться за свою собственность до последнего. Выписки из Росреестра, где обозначено, что 120 квадратных метров - это общедомовое имущество, а не частное, у них на руках. Вот только, как оказалось, документы, выданные федеральной структурой и за которые люди, между прочим, заплатили деньги, не что иное как "филькина грамота". Ошибочка у Росреестра вышла.Александр Киреев, зам.руководителя регионального управления Росреестра: "Кадастровый инженер начал инвентаризацию всего дома, описывал все помещения, в том числе, расположенные в подвале. При этом он руководствовался документацией разрешительной, которую органы архитектуры выдали, и проектной, которые изготовила проектная организация. Соответственно, по проектной документации он их определил именно как общее имущество, не разобравшись, не владея информацией о том, что застройщик их передал конкретному юридическому лицу. Эти два помещения нежилых в подвальном этаже изначально были предметом договора долевого участия в строительстве, как и другие жилые помещения в многоквартирном доме".Люди утверждают, что при покупке квартиры в компании "Стройинвест" им говорили, что подвал - это общедомовое имущество. По словам же управляющей компании, застройщик продал часть подвальных помещений юридическому лицу ещё в начале года. Какова же истинная история этих 120 метров? Руководитель отдела продаж строительной фирмы Ольга Жукова не стала пояснять спорный вопрос, а руководителя Ильи Гриднева на месте не оказалось. Тем не менее, получается, к "Дельмеду" претензий быть не может - они на законных основаниях владеют подвалом. Вопрос только к застройщику: что изначально он обещал собственникам, которые приобретали квартиры в новостройке?Вторая претензия жителей по придомовой территории. Где газон и почему вместо него появилась парковка на две машины? Управкомпания поясняет, всё тоже по закону. Чтобы совершить эти действия, собственник части подвальных помещений может не собирать собрание и не спрашивать мнение других жителей.Игорь Томеев, директор управляющей компании Квартал: "Вот поэтому плану мы понимаем и видим, что даже по плану, этого газона там не было изначально. Требовать его сейчас не совсем верно. Мы готовы посмотреть, сесть все вместе, вот эти планы, предназначение этой площадки, для чего она. Если здесь вся эта часть выделено в нежилое, тогда по всем нормам, если мы ПЗУ посмотрим, там прописано под это дело два парковочных машиноместа в том числе".Получается, что интересы одного юридического лица ставятся выше, чем интересы жителей дома. Ведь правда на стороне компании "Дельмед". Что будет дальше с первым этажом этой новостройки, как он будет меняться и будет ли, увидим в ближайшее время.