Уверенное восстановление рубля продлилось недолго. Эксперты убеждены, что в ближайшее время курс доллара может перейти отметку 70 рублей.

Уверенное восстановление рубля продлилось недолго. Эксперты убеждены, что в ближайшее время курс доллара может перейти отметку 70 рублей.Официальный курс доллара к рублю на пятницу составил 66,89 рублей против 66,37 в четверг. Таким образом, рубль после двух дней роста продолжил падение.Последнее время российскую валюту преследовала череда неудач. На фоне новостей о возможных санкциях США против России курс доллара устремился на взлет.Специалисты убеждены, что рубль продолжит падать. Временный рост отечественной валюты был вызван повышением цены на нефть, передает "Газета.ru".Весомых фактором в поддержку курса рубля нет. По мнению аналитиков, пессимистический сценарий подразумевает рост доллара до уровня 71 рубля.Это произойдет в том случае, если Вашингтон введет санкции против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери. Стоит отметить, что конгресс США уже опубликовал на своем сайте законопроект, который содержит запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.Специалисты опасаются, что отечественная валюта обвалится до 80 рублей за доллар США. Более того, опубликованный законопроект не сулит ничего хорошего и для российских банков.Ранее специалисты уже предупреждали, что ужесточение американской монетарной политики может отрицательно повлиять на курс рубля. По их мнению, доллар вряд ли опустится ниже отметки в 62 рубля к Новому году.При оптимистичном сценарии отечественная валюта может окрепнуть, но существенного усиления ожидать не стоит. Ниже 62,5 рубля за доллар курс не упадет даже к новогодним праздникам.