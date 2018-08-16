У меня в швейцарском банке огурцов стоит полбанки, – спела как-то в шутку Примадонна. Прибедняется, конечно, ведь получая по 24 миллиона рублей за частный концерт, артистка вряд ли хранит заработанные деньги дома. Благо, что в Европе сегодня есть неплохие альтернативы.

"У меня в швейцарском банке огурцов стоит полбанки", – спела как-то в шутку Примадонна. Прибедняется, конечно, ведь получая по 24 миллиона рублей за частный концерт, артистка вряд ли хранит заработанные деньги дома. Благо, что в Европе сегодня есть неплохие альтернативы.Кипр – это давно уже не только страна, где можно хорошо отдохнуть, но и офшорная зона для бизнеса. Именно туда направляются многие российские компании и частные лица, стараясь как можно больше денег спрятать от взора государства. Благо, что регистрации компании там требуется сумма всего в 1900 евро (примерно 50 тысяч по сегодняшнему курсу).Для Примадонны, зная ее сегодняшние гонорары, это примерно минута пребывания на сцене. Потому, как говорят, и предпочитает она хранить заработанные на пенсии денежки именно в кипрских офшорах. По местном закону, любая прибыль, приобретенная за пределами этой зоны, не подлежит налогообложению, именно поэтому из нашей страны все стараются вывезти деньги заграницу.Алла Борисовна несколько раз попадала в список самых богатых российских знаменитостей по версии "Форбс". В лучшие годы ее доход там составлял 4 миллиона долларов. А сегодня есть пенсия, которую недавно на 30 тысяч повысили, плюс доходы мужа-юмориста… Словом, во многом именно поэтому Кипр и был выбран звездной четой для покупки недвижимости.Но есть и другие причины. Пугачева, Галкин и их дети, обзаведясь 200-метровой квартирой в столичном Лимасоле, могут претендовать на получение европейского гражданства и паспортов, которые гарантируют безвизовый въезд в большинство стран мира. Ну и, наконец,климат – певица и юморист давно хотели найти место для своих малышей Лизы и Гарри, где было тепло, где бы было море и не докучали зеваки, пресса.