Суд заставил голливудскую актрису Анджелину Джоли пойти на встречу Брэду Питту. Артистка должна обеспечить экс-возлюбленному возможность видеть детей через день.

Суд заставил голливудскую актрису Анджелину Джоли пойтина встречу Брэду Питту. Артистка должна обеспечить экс-возлюбленному возможностьвидеть детей через день.Все лето звезды судятся за право главной опеки над детьми. Состоялось несколько заседаний. Вначале Фемида проверяла заявления Джоли о том,что Брэд алкоголик и в состоянии опьянения может быть очень агрессивным. Витоге суд постановил, что Питт не опасен для наследников и разрешил ему приниматьучастие в их воспитании.Также было решено, что актриса позволит все еще мужу забрать детейна несколько недель к себе домой в Калифорнию. Причем отмечалось, что покавыводок гостит у отца, Анджелина имеет право звонить им толькораз в день.Новые правила пришлись артистке не по вкусу и на очередномслушании она заявила, что Брэд не платит алименты. Адвокатам актера удалосьпредставить доказательства, что Джоли лжет: за последние 18 месяцев он погасил задолженностьпо счетам Анджелины и детей на сумму в более одного миллиона долларов и отдалэкс-избраннице еще восемь миллионов на покупку дома. Однако Джоли сообщила, чтоэти деньги были даны ей в долг.Отметим, что актриса не мешает Брэду Питту видеться со своими детьми, однако подговаривает их не общаться с ее бывшим мужем. Об этом пишет Tmz со ссылкой на анонимные источники.На днях прошло еще одно заседание. В ходе разбирательств былорешено обязать Джоли предоставить Питту возможность встречаться с отпрыскамичерез день, во время учебных дней по четыре часа, во время выходных и каникулпо 12 часов, сообщает The Blast.Напомним, наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летнийМэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетниеблизнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уженесколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети. Судебноеразбирательство длилось около двух лет, актеры пришли к новому договору обопеке.