Суд заставил голливудскую актрису Анджелину Джоли пойти
на встречу Брэду Питту. Артистка должна обеспечить экс-возлюбленному возможность
видеть детей через день.
Суд заставил голливудскую актрису Анджелину Джоли пойти
на встречу Брэду Питту. Артистка должна обеспечить экс-возлюбленному возможность
видеть детей через день.
Все лето звезды судятся за право главной опеки над детьми. Состоялось несколько заседаний. Вначале Фемида проверяла заявления Джоли о том,
что Брэд алкоголик и в состоянии опьянения может быть очень агрессивным. В
итоге суд постановил, что Питт не опасен для наследников и разрешил ему принимать
участие в их воспитании.
Также было решено, что актриса позволит все еще мужу забрать детей
на несколько недель к себе домой в Калифорнию. Причем отмечалось, что пока
выводок гостит у отца, Анджелина имеет право звонить им только
раз в день.
Новые правила пришлись артистке не по вкусу и на очередном
слушании она заявила, что Брэд не платит алименты. Адвокатам актера удалось
представить доказательства, что Джоли лжет: за последние 18 месяцев он погасил задолженность
по счетам Анджелины и детей на сумму в более одного миллиона долларов и отдал
экс-избраннице еще восемь миллионов на покупку дома. Однако Джоли сообщила, что
эти деньги были даны ей в долг.
Отметим, что актриса не мешает Брэду Питту видеться со своими детьми, однако подговаривает их не общаться с ее бывшим мужем. Об этом пишет Tmz со ссылкой на анонимные источники.
На днях прошло еще одно заседание. В ходе разбирательств было
решено обязать Джоли предоставить Питту возможность встречаться с отпрысками
через день, во время учебных дней по четыре часа, во время выходных и каникул
по 12 часов, сообщает The Blast.
Напомним, наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта 16-летний
Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние
близнецы Вивьен и Нокс стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже
несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети. Судебное
разбирательство длилось около двух лет, актеры пришли к новому договору об
опеке.