Юлия Ефимова отдыхает от тренировок. Время чемпионка Европы по плаванию 2018 года проводит с пользой - фотографируется в откровенных купальниках и демонстрирует идеальную фигуру своим фанатам.

Юлия Ефимова отдыхает от тренировок. Время чемпионка Европыпо плаванию 2018 года проводит с пользой -фотографируется в откровенных купальниках и демонстрирует идеальную фигурусвоим фанатам.В бассейне купальник для спортсменки – рабочая одежда. НоЮлия на сей раз показала поклонникам, как она собирается на пляж.Фотосессия в пляжных нарядах повергла подписчиков пловчихи в шок.Еще больший восторг фанатов вызвал тот факт, что фотографиибыли сделаны в формате 3D, так что они получили возможность рассмотреть своегокумира во всех ракурсах."У парней челюсть отвисла и слюни от красотки", "Вызолотая девушка, во всех смыслах", – не устают слать восторженныекомментарии поклонники.Юлия Ефимова часто публикует на своей странице фотографии, где запечатлена в купальнике. А весной некоторых блюстителей нравственности возмутил снимок пловчихи в распахнутой мужской рубашке и выглядывающем из-под нее кружевном бюстгальтере.Напомним, Юлию Ефимову считают одной из самых сексуальных спортсменок мира. Эксперты журнала "Макsим" назвали пятую точку спортсменки "лучшей попой российского спорта".