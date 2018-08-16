Юлия Ефимова отдыхает от тренировок. Время чемпионка Европы
по плаванию 2018 года проводит с пользой -
фотографируется в откровенных купальниках и демонстрирует идеальную фигуру
своим фанатам.
Юлия Ефимова отдыхает от тренировок. Время чемпионка Европы
по плаванию 2018 года проводит с пользой -
фотографируется в откровенных купальниках и демонстрирует идеальную фигуру
своим фанатам.
В бассейне купальник для спортсменки – рабочая одежда. Но
Юлия на сей раз показала поклонникам, как она собирается на пляж.
Фотосессия в пляжных нарядах повергла подписчиков пловчихи в шок.
Еще больший восторг фанатов вызвал тот факт, что фотографии
были сделаны в формате 3D, так что они получили возможность рассмотреть своего
кумира во всех ракурсах.
"У парней челюсть отвисла и слюни от красотки", "Вы
золотая девушка, во всех смыслах", – не устают слать восторженные
комментарии поклонники.
Юлия Ефимова часто публикует на своей странице фотографии, где запечатлена в купальнике. А весной некоторых блюстителей нравственности возмутил снимок пловчихи в распахнутой мужской рубашке и выглядывающем из-под нее кружевном бюстгальтере.
Напомним, Юлию Ефимову считают одной из самых сексуальных спортсменок мира. Эксперты журнала "Макsим" назвали пятую точку спортсменки "лучшей попой российского спорта".