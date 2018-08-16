Используя полученные у пожилого москвича реквизиты банковской карты и другие данные, злоумышленники сняли со счета потерпевшего все сбережения...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО задержали четверых мужчин в возрасте от 19 до 36 лет по подозрению в хищении денежных средств с банковской карты пожилого москвича», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился 81-летний пенсионер. Пожилой мужчина сообщил о хищении денежных средств с его банковской карты.В результате оперативно-розыскных мероприятий в г. Вологде полицейскими УВД по ЮАО г. Москвы по подозрению в совершении данного деяния были задержаны трое местных жителей. Еще один подозреваемый задержан в Москве. При обыске по местам проживания задержанных изъяты телефонные карты, компьютеры, а также банковские карты.Установлено, что пенсионеру на мобильный телефон пришло смс-сообщение о снятии денежных средств с его банковской карты. Он позвонил по телефону, указанному в сообщении. На звонок ответил мужчина, который представился сотрудником банка и попросил пожилого москвича назвать реквизиты банковской карты и другие данные, которые позволили злоумышленникам снять со счета потерпевшего все сбережения.Следствием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двоим – в виде заключение под стражу.Полицейские Южного округа проводят мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22