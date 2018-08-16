Злоумышленница, сделав вид, что произвела оплату золотого колье через мобильное приложение, взяла украшение и ушла...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали жительницу Московской области, подозреваемую в мошенничестве.В отдел полиции поступило сообщение от жительницы района. Заявительница пояснила, что решила продать принадлежащее ей золотое колье известного бренда через один из сайтов в Интернете. Ей позвонила неизвестная женщина, и они договорились о встрече на Веерной улице. Покупательница забрала украшение и произвела оплату якобы через мобильный банк. Но денежные средства на счет так и не поступили. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя жительница Московской области. Как выяснилось, колье она продала, а деньгами распорядилась по собственному усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93