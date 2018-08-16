Уже несколько недель фанаты певца Сергея Жукова не находят
себе места. Артист очень болен и отменил все выступления. По словам экс-коллеги
знаменитости, звезда расплачивается за ошибки бурной молодости.
Уже несколько недель фанаты певца Сергея Жукова не находят
себе места. Артист очень болен и отменил все выступления. По словам экс-коллеги
знаменитости, звезда расплачивается за ошибки бурной молодости.
Бывший продюсер группы "Руки вверх!" Андрей Маликов заявил
журналистам, что Жуков подорвал здоровье еще в начале своего творческого пути. В
те времена артисты были очень востребованы и много работали, однако и отдыхали
тоже на полную катушку.
"После каждого концерта у него по полчаса отходняк. Он дает
в месяц как минимум 20 концертов. Работает на износ. А вспомни, как 20 лет
назад "Руки…" беспробудно бухали! После такого глупо надеяться, что здоровье
будет хорошим. Плюс Серега в юности жрал анаболики, когда "железками"
занимался. Это ему и поломало организм", – рассказал Маликов.
По словам продюсера, у Сергея появились симптомы ожирения еще
во время их совместной работы. Многие в дальнейшем говорили, что певец сделал
несколько операций. "Но я видел, что одно время он был здоровый амбал, потом -
раз! – более-менее похудел, потом снова набрал вес. Это же не происходит просто
так", – отметил Андрей. Маликов предположил, что Жуков проходил лечение за
границей, так сказать, приводил себя в "косметический порядок", сообщает .
Ранее солист группы "Руки вверх!" пояснил, чем обусловлен
его недуг. Жуков так много работал, что не было времени заняться здоровьем. В
итоге организм дал сбой. "В начале июня я начал лечение, но, к сожалению,
становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось
обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", – сообщил
артист на своей страничке в Instagram.
После пресс-секретарь группы "Руки вверх!"
Виктория Андрущенко сообщила журналистам, что Сергей готовится к третьей
операции. Представительница артиста отметила, что гастрольный тур при самых благоприятных условиях возобновится в
начале или середине сентября.