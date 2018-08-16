Уже несколько недель фанаты певца Сергея Жукова не находят себе места. Артист очень болен и отменил все выступления. По словам экс-коллеги знаменитости, звезда расплачивается за ошибки бурной молодости.

Уже несколько недель фанаты певца Сергея Жукова не находятсебе места. Артист очень болен и отменил все выступления. По словам экс-коллегизнаменитости, звезда расплачивается за ошибки бурной молодости.Бывший продюсер группы "Руки вверх!" Андрей Маликов заявилжурналистам, что Жуков подорвал здоровье еще в начале своего творческого пути. Вте времена артисты были очень востребованы и много работали, однако и отдыхалитоже на полную катушку."После каждого концерта у него по полчаса отходняк. Он даетв месяц как минимум 20 концертов. Работает на износ. А вспомни, как 20 летназад "Руки…" беспробудно бухали! После такого глупо надеяться, что здоровьебудет хорошим. Плюс Серега в юности жрал анаболики, когда "железками"занимался. Это ему и поломало организм", – рассказал Маликов.По словам продюсера, у Сергея появились симптомы ожирения ещево время их совместной работы. Многие в дальнейшем говорили, что певец сделалнесколько операций. "Но я видел, что одно время он был здоровый амбал, потом -раз! – более-менее похудел, потом снова набрал вес. Это же не происходит простотак", – отметил Андрей. Маликов предположил, что Жуков проходил лечение заграницей, так сказать, приводил себя в "косметический порядок", сообщает .Ранее солист группы "Руки вверх!" пояснил, чем обусловленего недуг. Жуков так много работал, что не было времени заняться здоровьем. Витоге организм дал сбой. "В начале июня я начал лечение, но, к сожалению,становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлосьобратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", – сообщилартист на своей страничке в Instagram.После пресс-секретарь группы "Руки вверх!"Виктория Андрущенко сообщила журналистам, что Сергей готовится к третьейоперации. Представительница артиста отметила, что гастрольный тур при самых благоприятных условиях возобновится вначале или середине сентября.