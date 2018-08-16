С ружьем в руках встретил вернувшуюся домой после ссоры супругу москвич Дмитрий К. Без долгих разговоров выпивший мужчина открыл огонь на поражение, но попал не в благоверную, а в защищавших ее тестя и тещу, после чего закрыл дверь квартиры на Хабаровской улице и свел счеты с жизнью.

С ружьем в руках встретил вернувшуюся домой после ссоры супругу москвич Дмитрий К. Без долгих разговоров выпивший мужчина открыл огонь на поражение, но попал не в благоверную, а в защищавших ее тестя и тещу, после чего закрыл дверь квартиры на Хабаровской улице и свел счеты с жизнью. СКР обнародовал кадры с места семейной трагедии.Драма разыгралась в четверг утром: Марина П. вознамерилась поговорить с мужем, от которого после размолвки уехала вместе с детьми вечером в среду. Беседа не задалась, потому как нетрезвый спутник жизни отказался слушать доводы, а сразу взялся за ствол. От полученных травм теща скончалась на месте, тесть был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сама Марина не пострадала, а вот Дмитрия спасти не удалось — он покончил с собой.На кадрах с места видны следы крови на пороге квартиры и два пулевых отверстия в зеркальной двери шкафа в коридоре.Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". В настоящее время следователи опрашивают соседей.