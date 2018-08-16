До пяти лет лишения свободы грозит 32-летнему москвичу, устроившему пьяный дебош на борту летевшего из столицы в Якутию самолета и напавшему на скрутивших его полицейских. Выходки хулигана сняли на видео.

До пяти лет лишения свободы грозит 32-летнему москвичу, устроившему пьяный дебош на борту летевшего из столицы в Якутию самолета и напавшему на скрутивших его полицейских, сообщает СКР. Выходки хулигана сняли на видео.Купивший у авиакомпании "Алроса" билет в бизнес-класс мужчина, судя по всему, заскучал в пути, а потому принялся донимать бортпроводников. Призывы вести себя тише он счел оскорбительными, так что более не стал себя сдерживать и блеснул познания обсценной лексики. Свой гнев пассажир продолжал выплескивать и после приземления в Мирном, где его встречали стражи порядка."А можно (с меня снять наручники)? Я домой пойду баиньки, к маме, к дочери пойду!" — обещал он.Найти общий язык с громко ругавшимся мужчиной им не удалось, так вскоре он оказался в наручниках. Свой протест буян выразил в оскорблениях полицейских и ударах ногами, то и дело грозя учинить расправу над правоохранителями. Его обещания отлились в уголовное дело о хулиганстве на транспорте и нападении на представителя власти.Неделю назад, 9 августа, скандал произошел на борту рейса Хабаровск — Красноярск, где агрессивный мужчина после ссоры с пассажирами и персоналом пытался прорваться в кабину пилотов. Вылет был задержан на 40 минут, авиакомпания "Аврора" оценила ущерб в 100 тысяч рублей.