Президент России с удовольствием принял приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России с удовольствием принялприглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщил пресс-секретарьглавы государства Дмитрий Песков.Официальныйпредставитель Кремля подтвердил, что по дороге в Берлин Путин совершит заезд вАвстрию. Он приглашен в эту страну на бракосочетание 18 августа."Путин и раньше посещал частные мероприятия за границей", – цитируетПескова . Также онотметил, что на этом частном мероприятии не будет протокола.Пресс-секретарьроссийского лидера добавил, что кремлевский пул журналистов не будетна этот раз сопровождать президента. При этом Дмитрий Песков не стал раскрывать,какой подарок Владимир Путин преподнесет на свадьбу Карин Кнайсль и ее супругу, бизнесмену ВольфгангуМайлингеру.Ранее помощникроссийского президента Юрий Ушаков также подтвердил намерение главыгосударства посетить свадьбу в Австрии. По его словам, во время визита в Вену глава австрийского МИДа "пригласила президента", и у Путина появилась такаявозможность в связи с предстоящей поездкой в Берлин.КаринКнайсль – австрийский дипломат, журналист и политик. С 2017 годазанимает должность министра иностранных дел страны. Известно, что 53-летняяженщина ранее вела небольшое фермерское хозяйство в Зайберсдорфе под Веной,где проживала.