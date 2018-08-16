Могила отца-тирана Хачатуряна заброшена. Работники кладбища
не видели ни одного посетителя с самого дня похорон.
Могила отца-тирана Хачатуряна заброшена. Работники кладбища
не видели ни одного посетителя с самого дня похорон.
Михаил Хачатурян, ставший известным после своей страшной
смерти от рук собственных дочерей, похоронен на кладбище "Вешки"
Мытищинского района. Могила отца-тирана – у самого выхода, на виду у сторожа.
По словам работника кладбища, некоторые посетители, проходя
рядом с могилой Хачатуряна, плюют в ее сторону. Другие просто тяжело вздыхают.
"Конечно, все знают эту историю, что собственные дети его и убили. Я
считаю, он сам виноват. Довел девок!", – приводит мнение кладбищенского
сторожа "Комсомольская правда".
По словам мужчины, родственники не посещали могилу с самого
дня похорон. Да и в тот день было всего человек 20. Венки сдул ветер, они так и
валяются в грязи. Нет, естественно, и свежих цветов.
Напомним, вечером 27 июля на лестничной клетке было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В убийстве признались три дочери Хачатуряна. По словам девушек, отец напал на них с ножом, и они вынуждены были защищаться.
Мужчине нанесли 36 ударов ножом и десять – молотком. Сестры утверждают, что отец их регулярно избивал и издевался над ними. Есть информация и о том, что Хачатурян насиловал дочерей.
Тем временем в прессе появились слухи об огромных долгах
покойного Хачатуряна за ЖКХ. Предполагали, что суд может отобрать ту самую
квартиру, где произошла трагедия. Однако позже выяснилось, что никаких долгов
не было – и в последний раз за квартиру платили 7 августа.