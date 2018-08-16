Могила отца-тирана Хачатуряна заброшена. Работники кладбища не видели ни одного посетителя с самого дня похорон.

Могила отца-тирана Хачатуряна заброшена. Работники кладбищане видели ни одного посетителя с самого дня похорон.Михаил Хачатурян, ставший известным после своей страшнойсмерти от рук собственных дочерей, похоронен на кладбище "Вешки"Мытищинского района. Могила отца-тирана – у самого выхода, на виду у сторожа.По словам работника кладбища, некоторые посетители, проходярядом с могилой Хачатуряна, плюют в ее сторону. Другие просто тяжело вздыхают."Конечно, все знают эту историю, что собственные дети его и убили. Ясчитаю, он сам виноват. Довел девок!", – приводит мнение кладбищенскогосторожа "Комсомольская правда".По словам мужчины, родственники не посещали могилу с самогодня похорон. Да и в тот день было всего человек 20. Венки сдул ветер, они так иваляются в грязи. Нет, естественно, и свежих цветов.Напомним, вечером 27 июля на лестничной клетке было обнаружено тело 57-летнего мужчины. В убийстве признались три дочери Хачатуряна. По словам девушек, отец напал на них с ножом, и они вынуждены были защищаться.Мужчине нанесли 36 ударов ножом и десять – молотком. Сестры утверждают, что отец их регулярно избивал и издевался над ними. Есть информация и о том, что Хачатурян насиловал дочерей.Тем временем в прессе появились слухи об огромных долгахпокойного Хачатуряна за ЖКХ. Предполагали, что суд может отобрать ту самуюквартиру, где произошла трагедия. Однако позже выяснилось, что никаких долговне было – и в последний раз за квартиру платили 7 августа.