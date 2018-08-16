Дима Билан, несмотря на публичность профессии, ведет закрытый образ жизни. Он не любит привлекать внимания, предпочитает оставаться незамеченным. Жаль, не всегда получается.

Дима Билан, несмотря на публичность профессии, ведет закрытый образ жизни. Он не любит привлекать внимания, предпочитает оставаться незамеченным. Жаль, не всегда получается."Я так стрессанул сегодня – это невообразимо, – не может отдышаться артист. – Выехал из дома неподготовленный морально – не предполагал, что выйду из машины. До сих пор нахожусь в легком шоке. Никогда не думал, что могу так стрессануть".Вообще-то из загородного поместья в центр Москвы выбрался на стрижку. Но проезжал дорогой ЦУМ и вспомнил, что ему срочно нужно купить четыре пары очков. Лето-то к концу подходит! Но на улице его тут же стали узнавать поклонники. За минуту обратить на себя внимание попытались несколько человек, чем выбили певца из колеи. "Я не думал, что выйду в тот день на улицу, не подготовился к встрече с людьми морально. Я же закрытый в этом плане человек. Вышел на улицу, смотрю в землю, как обычно, и начинается: "Дима, Дима". Пришлось даже передразнить людей!"В магазине артистку тоже не было покоя. Он даже забыл пин-код от банковской карты! "Три раза вводил код, не мог сконцентрироваться и нажимал не туда. А все потому, что меня постоянно дергали и просили: "А можно сделать фотографию?" – цитирует артиста Певец с ужасом вспоминает пережитое, его колотит от ужаса.Вероятно, Билан страдает от антропофобии — боязни людей или компании людей. Это довольная разновидность социального невроза, расстройство, суть которого заключается в панической боязни людей и навязчивом желании отгородиться от общения с ними. Люди, страдающие от антропофобии, испытывают сильнейший психологический дискомфорт, если кто-то приближается к ним и нарушает их личное пространство. Они стараются постоянно находиться в одиночестве