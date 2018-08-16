Образовательная инфраструктура в Москве активно развивается. Каждый год в городе открываются новые детские сады и школы, построенные по всем современным стандартам. Одно из таких образовательных учреждений – школа №1542 – появилась в районе Солнцево на западе столицы. В четверг, 16 августа, ее открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Образовательная инфраструктура в Москве активно развивается.Каждый год в городе открываются новые детские сады и школы, построенные по всемсовременным стандартам. Одно из таких образовательных учреждений – школа №1542– появилась в районе Солнцево на западе столицы. В четверг, 16 августа, ееоткрыл мэр Москвы Сергей Собянин.Качественная и современнаяНовая школа рассчитана на 500 мест, в ней разместятся 22класса. Для качественного обучения там оборудованы кабинеты информатики, труда,моделирования и технической игрушки. В образовательном учреждении созданы всеусловия и для занятий спортом.Для первоклассников обустроены игровая и детская спальня,ученики 2-4 классов получат два помещения для групп продленного дня. Чтокасается ребят старшего возраста, то для них предусмотрены кабинеты поестественным наукам, компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинетыинформатики, вычислительной техники, рисования и черчения.Кроме того, в новой школе откроется библиотека с читальнымзалом на 30 мест и медиатекой, будут работать актовый зал, кабинеты врача,психолога, стоматолога и логопеда, прививочная и процедурная. Здание школыоснащено современными системами охраны и видеонаблюдения, которые вместе собширным спектром инженерно-технических возможностей создают качественную ибезопасную среду обучения детей.Сергей Собянин отметил, что 1 сентября в столичные школыпридут почти 1,5 миллиона ребят. "Мы, конечно, готовимся к этому важномусобытию.Идет капитальный и текущий ремонт зданий детских садов, школ,оборудование спортивных площадок", – сказал градоначальник.Мэр напомнил,что в этом году зачисление в детские сады ведется с двух с половиной лет крометех районов, где строятся дополнительные дошкольные образовательные учреждения.Сотни школ и детских садовНовые школы и детские сады появляются в столице почти каждыймесяц. Так, 1 сентября, в день начала нового учебного года, в столице распахнутсвои двери девять новых образовательных учреждений. Это четыре детских сада на900 мест, четыре школы на более чем три тысячи учащихся и блок начальныхклассов на 250 ребят.Все новые детские сады и школы оснащены современнымоборудованием для обучения и комплексного физического и эстетического развитиядетей. Их помещения приспособлены для удобства маломобильных людей. Двадетских сада располагаются в районе Некрасовка на юго-востоке столицы, двадругих – в районах Пресненский и Северный. Что касается школ, то онирасположены в районах Некрасовка, Солнцево, Строгино и Северный.В целом в 2018 году в столице за счет бюджета построят 15образовательных учреждений. Это девять детских садов, четыре школы и два блоканачальных классов. Руководитель департамента строительства Москвы АндрейБочкарев ранее отмечал, что с начала года в эксплуатацию введено два детскихсада на 650 мест, продолжается возведение еще семи дошкольных образовательныхучреждений на 1325 малышей, четыре школы на более чем три тысячи учащихся.Только в прошлом году за счет городского бюджета в столицепоявилось 10 образовательных учреждений: три дошкольных на 725 мест, четырешколы, в которых учатся более четырех тысяч ребят, а также три блока начальныхклассов для 1100 малышей. Всего же, по словам главы стройкомплекса МосквыМарата Хуснуллина, за 2011-2018 годы в городе появились почти 300 новых школ идетских садов."Сейчас в Москве нет очередей в школы и детские сады. Вдальнейшем мы будем развивать социальное строительство с учетом демографическойситуации", – отметил мэр столицы Сергей Собянин.На достигнутых результатах столица останавливаться несобирается, город не намерен сбавлять темпы ввода в эксплуатацию новых детскихсадов и школ. В ближайшие три года в Москве планируется построить 129 объектовобразования, которые смогут принять 14 тысяч детей.Некоторые новые проекты уникальны для Москвы. Так, новый детский сад на Варшавском шоссе имеет необычный дизайн– круглая форма здания, фигурные окна, напоминающие животных и птиц. Дошкольноеобразовательное учреждение рассчитано на девять групп по 20 детей в каждой. Натрех этажах здания размещаются по несколько групп в зависимости от возраста.Самые маленькие располагаются на первом этаже, средние – на втором, а ребятастарших возрастов – на третьем.У каждой группы своя спальня, игровая, раздевалка и туалет.Все комнаты оснащены телевизорами и учебными досками. По расписанию у детейпять занятий каждый день. К традиционным рисованию, музыке и физкультуредобавлены английский язык, информатика, хореография и даже шахматы.Обустроено не только внутреннее пространство дошкольногоучреждения, но и прилегающая территория. По периметру здания оборудовано девятьдетских площадок, изготовленных из экологически чистых материалов. На нихустановлено игровое оборудование, теневые навесы.Здания-трансформерыНовый тренд в строительстве образовательных учреждений встолице – учебные здания-трансформеры. Первые три таких сооружения появятся вМоскве уже в следующем году. Благодаря функциональности такие здания могут бытьдетским садом, начальной школой, комбинированным образовательным учреждением,которое сочетает в себе как дошкольные группы, так и корпус начальных классов.Здание может трансформироваться под конкретные задачи взависимости от потребности района. Переоборудовать "трансформер"можно даже во время летних каникул. К примеру, дошкольное образовательноеучреждение на 300 малышей можно превратить в начальную школу, в которой будутобучаться 12 классов.Так, в Южном Бутово появится блок начальных классов, которыйможно переформатировать в детский сад, а также комбинированный БНК с дошкольнымотделением на 300 мест. Еще один комбинированный блок начальных классов будетработать в районе Куркино.Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, в Москве постоянно растет потребность в школах и детсадах. Идеястроительства зданий трансформеров, по его словам, возникла еще несколько летназад. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина были разработаны типовыеархитектурно-технические решения комбинированного блока начальных классов с дошкольнымотделением", – отметил он.Школы-гигантыЕще один тренд – создание так называемых школ-гигантов. Впрошлом году в Некрасовке открылось учебное заведение на 2100 мест. Начальныеклассы школы способны вместить до 800 учащихся, а средние и старшие рассчитанына 1300 школьников. С учетом активного развития района и постоянного увеличениячисленности его населения, количество учащихся постоянно прибавляется.Соответственно, растет и число педагогов.В школе есть все необходимое для качественногообразовательного процесса. Учебники, лаборатории,библиотеки с конференц-залом. Кроме того, в школе создано крупное спортивноеядро, которые включает площадки для мини-футбола, бадминтона, волейбола,настольного тенниса, беговые дорожки из резиновой крошки. Несмотря на свойогромный размер школа очень комфортно зонирована. Младшие классы занимаютсяотдельно от средних и старших.Скоро в столице появится еще одна школа-гигант, еестроительство в настоящий момент ведется на территории бывшей промзоны ЗИЛ.Учебное заведение сможет принять на 400 человек больше, чем аналогичное вНекрасовке – до 2500 учащихся.Как отметил Марат Хуснуллин, эта территория постепеннопревращается в комфортный район, соответствующий всем мировым стандартам. Предполагается, что на ЗИЛе будут жить 76 тысяч человек. Многие из них -семьи с детьми, которым нужны образовательные учреждения в шаговой доступности. Школа-гигант станетнеотъемлемой частью района, повысит его привлекательность. Дети будутучиться в пределах своего места проживания, не нужно будет тратить много времени надорогу в другой район Москвы.Новую школу можно будет смело назвать экспериментальнымучебным центром. Здание будет четырехэтажным, его поделят на тематические зоны:младшие, средние и старшие классы. Классы будут оборудованы в соответствии соспецификой каждого блока.Школа-гигант на ЗИЛе даст своим ученикам широкие возможностидля самовыражения и развития своих талантов. В школе будут залы для гимнастикии хореографии, зал на 1040 человек с эстрадой. Изюминкойобразовательного учреждения станет детский технопарк "Кванториум". Ребята смогут изучить лазерные технологии, наноматериалы, попробоватьсебя в судостроении, создании виртуальной реальности. Посещать технопарк могути дети из других школ.Новая МоскваАктивно развивается образовательная инфраструктура и наприсоединенных территориях. Как отметил недавно Марат Хуснуллин, в Троицком иНовомосковском округах (ТиНАО) в этом году будут введены в эксплуатацию 11детских садов и восемь школ. При этом, подчеркнул глава столичногостройкомплекса, более половины социальной инфраструктуры в Новой Москвевозводятся за счет инвесторов.Один из самых масштабных проектов такого рода в ТиНАО -международная школа "Летово" в поселении Сосенское. Свои двери онараспахнет уже к новому учебному году. Это огромный образовательный комплекс, рассчитанный на детей от 12 до 18 лет.Обучаться в школе "Летово" смогут до 1012 учащихся. Вкомплексе созданы учебные классы, административно-хозяйственный и бытовойкорпус, контрольно-пропускной пункт, инженерныесооружения и коммуникации. Образовательный центр полностью обеспечен спортивнойинфраструктурой – беговые дорожки, тренажеры, теннисные корты, большаяспортивная площадка, площадки для занятий волейболом, фигурным катанием, хоккеем.Кроме того, предусмотрена теплица для практических занятий в области сельскогохозяйства.Темпы создания образовательной инфраструктуры наприсоединенных территориях впечатляют. К примеру, за последние пять лет былопостроено 10 школ почти на 10 тысяч учащихся. Комплексный подход к созданиюновых образовательных центров позволил ликвидировать дефицит мест в детскихсадах и школах ТиНАО.