Образовательная инфраструктура в Москве активно развивается.
Каждый год в городе открываются новые детские сады и школы, построенные по всем
современным стандартам. Одно из таких образовательных учреждений – школа №1542
– появилась в районе Солнцево на западе столицы. В четверг, 16 августа, ее
открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Образовательная инфраструктура в Москве активно развивается.
Каждый год в городе открываются новые детские сады и школы, построенные по всем
современным стандартам. Одно из таких образовательных учреждений – школа №1542
– появилась в районе Солнцево на западе столицы. В четверг, 16 августа, ее
открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Качественная и современная
Новая школа рассчитана на 500 мест, в ней разместятся 22
класса. Для качественного обучения там оборудованы кабинеты информатики, труда,
моделирования и технической игрушки. В образовательном учреждении созданы все
условия и для занятий спортом.
Для первоклассников обустроены игровая и детская спальня,
ученики 2-4 классов получат два помещения для групп продленного дня. Что
касается ребят старшего возраста, то для них предусмотрены кабинеты по
естественным наукам, компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты
информатики, вычислительной техники, рисования и черчения.
Кроме того, в новой школе откроется библиотека с читальным
залом на 30 мест и медиатекой, будут работать актовый зал, кабинеты врача,
психолога, стоматолога и логопеда, прививочная и процедурная. Здание школы
оснащено современными системами охраны и видеонаблюдения, которые вместе с
обширным спектром инженерно-технических возможностей создают качественную и
безопасную среду обучения детей.
Сергей Собянин отметил, что 1 сентября в столичные школы
придут почти 1,5 миллиона ребят. "Мы, конечно, готовимся к этому важному
событию.
Идет капитальный и текущий ремонт зданий детских садов, школ,
оборудование спортивных площадок", – сказал градоначальник.
Мэр напомнил,
что в этом году зачисление в детские сады ведется с двух с половиной лет кроме
тех районов, где строятся дополнительные дошкольные образовательные учреждения.
Сотни школ и детских садов
Новые школы и детские сады появляются в столице почти каждый
месяц. Так, 1 сентября, в день начала нового учебного года, в столице распахнут
свои двери девять новых образовательных учреждений. Это четыре детских сада на
900 мест, четыре школы на более чем три тысячи учащихся и блок начальных
классов на 250 ребят.
Все новые детские сады и школы оснащены современным
оборудованием для обучения и комплексного физического и эстетического развития
детей. Их помещения приспособлены для удобства маломобильных людей. Два
детских сада располагаются в районе Некрасовка на юго-востоке столицы, два
других – в районах Пресненский и Северный. Что касается школ, то они
расположены в районах Некрасовка, Солнцево, Строгино и Северный.
В целом в 2018 году в столице за счет бюджета построят 15
образовательных учреждений. Это девять детских садов, четыре школы и два блока
начальных классов. Руководитель департамента строительства Москвы Андрей
Бочкарев ранее отмечал, что с начала года в эксплуатацию введено два детских
сада на 650 мест, продолжается возведение еще семи дошкольных образовательных
учреждений на 1325 малышей, четыре школы на более чем три тысячи учащихся.
Только в прошлом году за счет городского бюджета в столице
появилось 10 образовательных учреждений: три дошкольных на 725 мест, четыре
школы, в которых учатся более четырех тысяч ребят, а также три блока начальных
классов для 1100 малышей. Всего же, по словам главы стройкомплекса Москвы
Марата Хуснуллина, за 2011-2018 годы в городе появились почти 300 новых школ и
детских садов.
"Сейчас в Москве нет очередей в школы и детские сады. В
дальнейшем мы будем развивать социальное строительство с учетом демографической
ситуации", – отметил мэр столицы Сергей Собянин.
На достигнутых результатах столица останавливаться не
собирается, город не намерен сбавлять темпы ввода в эксплуатацию новых детских
садов и школ. В ближайшие три года в Москве планируется построить 129 объектов
образования, которые смогут принять 14 тысяч детей.
Некоторые новые проекты уникальны для Москвы. Так, новый детский сад на Варшавском шоссе имеет необычный дизайн
– круглая форма здания, фигурные окна, напоминающие животных и птиц. Дошкольное
образовательное учреждение рассчитано на девять групп по 20 детей в каждой. На
трех этажах здания размещаются по несколько групп в зависимости от возраста.
Самые маленькие располагаются на первом этаже, средние – на втором, а ребята
старших возрастов – на третьем.
У каждой группы своя спальня, игровая, раздевалка и туалет.
Все комнаты оснащены телевизорами и учебными досками. По расписанию у детей
пять занятий каждый день. К традиционным рисованию, музыке и физкультуре
добавлены английский язык, информатика, хореография и даже шахматы.
Обустроено не только внутреннее пространство дошкольного
учреждения, но и прилегающая территория. По периметру здания оборудовано девять
детских площадок, изготовленных из экологически чистых материалов. На них
установлено игровое оборудование, теневые навесы.
Здания-трансформеры
Новый тренд в строительстве образовательных учреждений в
столице – учебные здания-трансформеры. Первые три таких сооружения появятся в
Москве уже в следующем году. Благодаря функциональности такие здания могут быть
детским садом, начальной школой, комбинированным образовательным учреждением,
которое сочетает в себе как дошкольные группы, так и корпус начальных классов.
Здание может трансформироваться под конкретные задачи в
зависимости от потребности района. Переоборудовать "трансформер"
можно даже во время летних каникул. К примеру, дошкольное образовательное
учреждение на 300 малышей можно превратить в начальную школу, в которой будут
обучаться 12 классов.
Так, в Южном Бутово появится блок начальных классов, который
можно переформатировать в детский сад, а также комбинированный БНК с дошкольным
отделением на 300 мест. Еще один комбинированный блок начальных классов будет
работать в районе Куркино.
Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин, в Москве постоянно растет потребность в школах и детсадах. Идея
строительства зданий трансформеров, по его словам, возникла еще несколько лет
назад. "По поручению мэра Москвы Сергея Собянина были разработаны типовые
архитектурно-технические решения комбинированного блока начальных классов с дошкольным
отделением", – отметил он.
Школы-гиганты
Еще один тренд – создание так называемых школ-гигантов. В
прошлом году в Некрасовке открылось учебное заведение на 2100 мест. Начальные
классы школы способны вместить до 800 учащихся, а средние и старшие рассчитаны
на 1300 школьников. С учетом активного развития района и постоянного увеличения
численности его населения, количество учащихся постоянно прибавляется.
Соответственно, растет и число педагогов.
В школе есть все необходимое для качественного
образовательного процесса. Учебники, лаборатории,
библиотеки с конференц-залом. Кроме того, в школе создано крупное спортивное
ядро, которые включает площадки для мини-футбола, бадминтона, волейбола,
настольного тенниса, беговые дорожки из резиновой крошки. Несмотря на свой
огромный размер школа очень комфортно зонирована. Младшие классы занимаются
отдельно от средних и старших.
Скоро в столице появится еще одна школа-гигант, ее
строительство в настоящий момент ведется на территории бывшей промзоны ЗИЛ.
Учебное заведение сможет принять на 400 человек больше, чем аналогичное в
Некрасовке – до 2500 учащихся.
Как отметил Марат Хуснуллин, эта территория постепенно
превращается в комфортный район, соответствующий всем мировым стандартам. Предполагается, что на ЗИЛе будут жить 76 тысяч человек. Многие из них -
семьи с детьми, которым нужны образовательные учреждения в шаговой доступности. Школа-гигант станет
неотъемлемой частью района, повысит его привлекательность. Дети будут
учиться в пределах своего места проживания, не нужно будет тратить много времени на
дорогу в другой район Москвы.
Новую школу можно будет смело назвать экспериментальным
учебным центром. Здание будет четырехэтажным, его поделят на тематические зоны:
младшие, средние и старшие классы. Классы будут оборудованы в соответствии со
спецификой каждого блока.
Школа-гигант на ЗИЛе даст своим ученикам широкие возможности
для самовыражения и развития своих талантов. В школе будут залы для гимнастики
и хореографии, зал на 1040 человек с эстрадой. Изюминкой
образовательного учреждения станет детский технопарк "Кванториум". Ребята смогут изучить лазерные технологии, наноматериалы, попробовать
себя в судостроении, создании виртуальной реальности. Посещать технопарк могут
и дети из других школ.
Новая Москва
Активно развивается образовательная инфраструктура и на
присоединенных территориях. Как отметил недавно Марат Хуснуллин, в Троицком и
Новомосковском округах (ТиНАО) в этом году будут введены в эксплуатацию 11
детских садов и восемь школ. При этом, подчеркнул глава столичного
стройкомплекса, более половины социальной инфраструктуры в Новой Москве
возводятся за счет инвесторов.
Один из самых масштабных проектов такого рода в ТиНАО -
международная школа "Летово" в поселении Сосенское. Свои двери она
распахнет уже к новому учебному году. Это огромный образовательный комплекс, рассчитанный на детей от 12 до 18 лет.
Обучаться в школе "Летово" смогут до 1012 учащихся. В
комплексе созданы учебные классы, административно-хозяйственный и бытовой
корпус, контрольно-пропускной пункт, инженерные
сооружения и коммуникации. Образовательный центр полностью обеспечен спортивной
инфраструктурой – беговые дорожки, тренажеры, теннисные корты, большая
спортивная площадка, площадки для занятий волейболом, фигурным катанием, хоккеем.
Кроме того, предусмотрена теплица для практических занятий в области сельского
хозяйства.
Темпы создания образовательной инфраструктуры на
присоединенных территориях впечатляют. К примеру, за последние пять лет было
построено 10 школ почти на 10 тысяч учащихся. Комплексный подход к созданию
новых образовательных центров позволил ликвидировать дефицит мест в детских
садах и школах ТиНАО.