Яндекс стремится наладить каналы поставки своего пока не анонсированного (но почти наверняка реального) смартфона на российский рынок. Но, по словам источников Ведомостей, предлагаемые в данный момент Яндексом условия сетям не интересны.

"Яндекс" стремится наладить каналы поставки своего пока не анонсированного (но почти наверняка реального) смартфона на российский рынок. Об этом со ссылкой на представителей "М.Видео-Эльдорадо", "Вымпелкома" и "МегаФона" пишут в четверг "Ведомости". По словам осведомленного источника издания, аналогичные переговоры крупнейший российский поисковик ведет и с МТС.Детали переговоров представители крупных продавцов электроники приводить не стали, при этом окончательных договоренностей ни с кем из них пока не достигнуто. По словам источников, предлагаемые в данный момент "Яндексом" условия сетям не интересны.Напомним, информация, указывающая на планы "Яндекса" выпустить вслед за смарт-колонкой "Яндекс.Станция" собственный смартфон попала в открытый доступ в середине июля. Издание Mobiltelefon.ru обратило внимание на сайт Евразийской экономической комиссии, где была опубликована "нотификация о характеристиках шифровального (криптографического) средства и товара, их содержащего" под названием "Смартфон Яндекс.Телефон, торговой марки "Яндекс", модели YNDX-000SB".По словам источника ведомостей, устройство "Яндекса" по характеристикам соответствует аппаратам китайских производителей стоимостью 10 — 12 000 рублей. Например, за 11 000 рублей Huawei, например, продает в России Honor 7C — устройство с "высоким" 6-дюймовым HD-экраном, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, накопителем на 32 ГБ и сдвоенной (13МП + 2 МП) камерой.Однако стоить гаджет "Яндекса" наверняка будет дороже, а это значит, что продать его будет непросто. Один из собеседников издания сообщил, что исходно обсуждалась розничная цена в 14 990 рублей, однако из-за нестабильности курса рубля в последние недели она увеличилась до до 16 990. Другой источник вообще назвал цифру в 20 000 рублей. То есть собственное модифицированное ПО на основе Android, которым почти наверняка будет оснащен аппарат, а также магический эффект своего бренда "Яндекс" смело оценивает в половину (а, возможно, и больше) стоимости обычного бюджетного китайского "железа".Даже при этом, говорят собеседники "Ведомостей", договориться с "Яндексом" у ритейлеров пока не получается: поисковик требует минимальной наценки на свое устройство, что невыгодно розничным сетям. Тем более, что продажи будут в масштабах всего российского рынка (порядка 28 млн смартфонов в год) крошечными: первая партия, которую "Яндекс" якобы намерен ввезти в Россию осенью, составит всего 20 000 аппаратов.