Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович ведут совместное хозяйство, вместе ездят в отпуск и собираются стать родителями. О своих буднях парочка всеми, порой даже самыми интимными подробностями делится в Сети, чем очень раздражает некоторых интернет-обывателей.

Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка ЕкатеринаТерешкович ведут совместное хозяйство, вместеездят в отпуск и собираются стать родителями. О своих буднях парочка всеми,порой даже самыми интимными подробностями делится в Сети, чем очень раздражаетнекоторых интернет-обывателей.Сейчас Гоген и его зазноба принимают солнечные ванны в Сочи. Чета наслаждаетсяпоследними деньками уходящего лета на берегу Черного моря. В своем InstagramСолнцев откровенно поведал подписчикам, как проходят их ночи на курорте."После с.... хочется ипокурить (кальян), и прогуляться по набережной..А чем вы занимаетесь послебурной ночи с любимыми? Что приятнее делать вместе? Кстати, ножки у Кати 😊мои любимые❤️❤️❤️Не то, что у половины нашей эстрады .. НЕподагрические😬Я любуюсь изавожусь! 💪🏼🤤🤗(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал шоумен. Также он прикрепилвидеозапись, на которой его старушка-жена прогуливается по набережной в коротенькомплатье.Мнения комментаторов на счетэтого поста разделились. Первые просили Гогена и Екатерину перестать смешитьлюдей и побыстрее закончить эту постановку, так как им уже никто не верит. Вторые намекали на то, что шоумен страдает психическими отклонениями, раз уж его заводятбабули. Третьи отмечали, что такие откровения доводят до тошноты."Гоген!! Хватит смешить!!!","Да уж...красотку ты себе отхватил...не позавидуешь", "Действительно лучше бытьдедушкой чем спать с бабушкой... УЖАС..", "Гоген плохой актер, с Катейпереигрывает", "бабка цветет и пахнет, пусть насладится. Денежка за пиар капает)))", "Это НЕ нормально,заводиться от бабушки,это болезнь причемсерьезная и не излечимая", "Катюше к пенсии надбавка ,каждый зарабатывает таккак может 😁", "Апосле секса Катюшу в кардиологию не отвозят ?", "Давнымдавно все уже знают, что Катя-это актриса и все постановка. Зачем этопродолжать, не понятно", – писали интернет-пользователи.