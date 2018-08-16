Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал
нападки на него главреда радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко в Twitter. Журналист считает,
что коллега обезумел.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал
нападки на него главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко в Twitter. Журналист считает,
что коллега обезумел.
Оскорбительную запись с сексуальным
подтекстом в свой адрес Соловьев всерьез не воспринимает. По его словам, Доренко "бедный,
несчастный, выживший из ума гражданин".
"Это даже смешно цитировать. Просто удивляет уровень падения", – цитирует
телеведущего телеканал . По его словам, суть конфликта в том, что коллега
испытывает зависть и уже далек от понимания реальности.
"Видно, что там какое-то воздействие субстанций на мозги уже
происходит... Он несколько раз уже выдумывал историю о том, что якобы я ему
говорил, кто является "телекиллером". Это – абсолютное вранье", – подчеркнул
Соловьев.
Также телеведущий отметил, что обида на всех и зависть давно
поглотили в Деренко все, "что было в нем интересного, живого, остроумного".
Он напомнил, что когда-то коллега вел программу "Время", а сейчас
страшно смотреть на "глубину падения" этого человека. По поводу возможного
перемирия с Доренко Соловьев заявил, что мириться просто не с кем.
Как писали Dni.Ru, это далеко не первый заочный спор двух ведущих. У себя на радио
Доренко называл Соловьева графоманом за его очередную книгу Соловьев в ответ
указывал на низкие рейтинги радиостанции "Говорит Москва", обвиняя ее
главного редактора в зависти к своему успеху на телевидении.