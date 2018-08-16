Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал нападки на него главреда радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко в Twitter. Журналист считает, что коллега обезумел.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировалнападки на него главреда радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко в Twitter. Журналист считает,что коллега обезумел.Оскорбительную запись с сексуальнымподтекстом в свой адрес Соловьев всерьез не воспринимает. По его словам, Доренко "бедный,несчастный, выживший из ума гражданин"."Это даже смешно цитировать. Просто удивляет уровень падения", – цитируеттелеведущего телеканал . По его словам, суть конфликта в том, что коллегаиспытывает зависть и уже далек от понимания реальности."Видно, что там какое-то воздействие субстанций на мозги ужепроисходит... Он несколько раз уже выдумывал историю о том, что якобы я емуговорил, кто является "телекиллером". Это – абсолютное вранье", – подчеркнулСоловьев.Также телеведущий отметил, что обида на всех и зависть давнопоглотили в Деренко все, "что было в нем интересного, живого, остроумного".Он напомнил, что когда-то коллега вел программу "Время", а сейчасстрашно смотреть на "глубину падения" этого человека. По поводу возможногоперемирия с Доренко Соловьев заявил, что мириться просто не с кем.Как писали Dni.Ru, это далеко не первый заочный спор двух ведущих. У себя на радиоДоренко называл Соловьева графоманом за его очередную книгу Соловьев в ответуказывал на низкие рейтинги радиостанции "Говорит Москва", обвиняя ееглавного редактора в зависти к своему успеху на телевидении.