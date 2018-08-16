Злоумышленник, находясь в гостях у пожилой москвички, похитил ее сумку с денежными средствами и документами...

Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в краже сумки с документами и денежными средствами у пожилой москвички.В полицию обратилась 76-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры пропала сумка, в которой находились документы и денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Новокузнецкой улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – ранее судимого мужчину, проживающего в столице. Похищенное изъято.Как было установлено, злоумышленник, являющийся знакомым потерпевшей, был у нее в гостях и, уходя, забрал ее сумку.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60