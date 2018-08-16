Вице-президент московского Спартака Наиль Измайлов сообщил, что нападающий красно-белых Луис Адриано будет подвергнут штрафным санкциям за удаление в ответном матче третьего раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК. По его мнению, бразилец подвел партнеров и клуб.

Вице-президент московского "Спартака" Наиль Измайлов сообщил, что нападающий красно-белых Луис Адриано будет подвергнут штрафным санкциям за удаление в ответном матче третьего раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК. По его мнению, бразилец подвел партнеров и клуб."Адриано публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями", — приводит слова Измайлова официальный сайт "Спартака".Также вице-президент красно-белых заявил, что перед спартаковцами поставлена задача дойти как минимум до четвертьфинала Лиги Европы.Напомним, что 14 августа в ответной игре третьего раунда Лиги чемпионов между российской и греческой командами судьи зафиксировали ничью – 0:0. По итогам двух встреч спартаковцы выбыли из турнира.