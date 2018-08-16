Позови меня в ночи, Любовь здесь больше не живет – в середине 90-х эти песни Влада Сташевского звучали на каждом углу. А потом он пропал с экранов, из эфиров и с журнальных обложек. Корреспондент Dni.Ru встретил певца на закрытой премьере фильма Мамма Миа – 2, который в ГУМе организовала радиостанция Ретро FM и спросил, чем он занимается.
"Позови меня в ночи", "Любовь здесь больше не живет" – в середине 90-х эти песни Влада Сташевского звучали на каждом углу. А потом он пропал с экранов, из эфиров и с журнальных обложек. Корреспондент Dni.Ru встретил певца на закрытой премьере фильма "Мамма Миа – 2", который в ГУМе организовала радиостанция "Ретро FM" и спросил, чем он занимается.
"Я часто читаю о себе много несуразицы, – улыбнулся певец. – Например, за последние лет десять никто из журналистов не написал точно, чем я зарабатываю на жизнь. Почему-то бытует мнение, что я владею фирмой, которая занимается обработкой металлических отходов и металлолома. Это нет так. Мой бизнес сегодня связан с утилизацией жидких химических отходов, в том числе и боевых отравляющих веществ. Доход у меня неплохой, ни на что не жалуюсь".
"Почему пресса считает, что этот мой бизнес мешает занятию шоу-бизнесом? Пишут, что я не выступаю, – продолжил Влад. – Это тоже не соответствует действительности. Моя музыкальная карьера не останавливается, я все так же езжу с концертами по стране". Очевидно, речь идет о частных выступлениях и корпоративах – сложно представить, что артист, которого не показывают по телевизору, собирает большие залы.
"Люди думают, что я куда-то исчез, – удивляется артист. – Может, я плохо выглядеть стал?". Нет, конечно, хуже 44-летний певец не смотрится. Он просто после того, как занялся химией, изменился внешне, сильно похудел, хотя глаза все так же горят.
По временам, когда возле подъезда дежурили поклонницы, артист не скучает и философски замечает: "Все течет, все изменяется. Ностальгия, как говорил Бродский, это отказ от реальности. А это не про меня. Был бы я с детства сопливым мальчиком, на которого вдруг свалилась слава, а потом судьба ее отняла, то я бы переживал. Но это не моя история."
Напомним, что согласно общеизвестным данным, Ставшевский, когда был еще Твердохлебовым, после восьми классов поступил в суворовское училище, проучился там около месяца и ушел. Потом пошел торгово-коммерческий колледж в Москве по специальности "товаровед и организатор торговли продовольственными товарами". После техникума поступил в Московский государственный университет коммерции, факультет управления торговыми предприятиями в сфере услуг.