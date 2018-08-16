Злоумышленница под предлогом оформления визы получила от потерпевшего деньги, однако свои обязательства исполнять не собиралась...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали 31-летнюю женщину, подозреваемую в нескольких эпизодах мошенничества.В полицию поступило сообщение о мошенничестве от 24-летнего гражданина иностранного государства, студента одного из вузов столицы. Молодой человек рассказал, что у него истек срок студенческой визы и для ее быстрого оформления он обратился к малознакомой женщине, которая предлагала данные услуги. В дальнейшем он передал ей денежные средства в качестве предоплаты. Получив деньги, женщина перестала выходить на связь. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Пятницкой улице столичные оперативники задержали подозреваемую – 31-летнюю уроженку ближнего зарубежья, проживающую в Москве. Установлено, что злоумышленница под предлогом оформления визы получила от потерпевшего деньги, однако свои обязательства исполнять не собиралась, а денежные средства потратила по своему усмотрению.В ходе расследования выявлена причастность задержанной к аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Так, злоумышленница обманным путем под предлогом оформления студенческих виз завладела денежными средствами 23-летнего и 24-летнего иностранных студентов, причинив им материальный ущерб 150 и 167 тысяч рублей соответственно.Кроме того, оперативниками установлено, что в ряде случаев иностранным гражданам в паспорта вклеивались визы Российской Федерации с признаками подделки.По всем фактам следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников подозреваемой.Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемой, с просьбой звонить по телефону 8 (495) 694-88-43.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60