Влетел в экскаватор. Еще одна авария произошла сегодня утром в промышленном районе города на Рокадке. Там столкнулись сразу 3 машины. Несмотря на разбитые машины, жертв нет.

"Влетел" в экскаватор. Еще одна авария произошла сегодня утром в промышленном районе города на "Рокадке". Там столкнулись сразу 3 машины. Несмотря на разбитые машины, жертв нет. Очевидцы столкновения трех "легковушек" пишут в соцсетях, что виноват водитель Лады Гранты. Он ехал на приличной скорости, задел экскаватор, от этого его отбросило на ВАЗовскую четверку, которая влетела в Ниссан. "Лада" серьезно пострадала. К счастью, обошлось без жертв. Один из водителей был госпитализирован с рваной раной плеча. Другие участники ДТП не пострадали.