Российские полицейские многое делают для предотвращения несчастных случаев - падения детей из окон домов. Об этом и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Страшный полётОдна из наиболее распространённых трагедий в тёплое время года – это падение детей из окон. Причём главную опасность представляют противомоскитные сетки, создающие иллюзию надёжной опоры. Российские полицейские многое делают для предотвращения падения малышей: проводят беседы с родителями, распространяют специальные буклеты и памятки.По следам Жеглова и ШараповаХотите окунуться в атмосферу послевоенной Москвы и стать участником событий, отображённых в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя»? Например, сыграть в бильярд с Копчёным или внедриться в банду «Чёрная кошка»? Тогда вам – на Страстной бульвар, где в эти дни работает одна из локаций фестиваля-реконструкции «Времена и эпохи», рассказывающая о буднях советской милиции.«Цой говорит моим голосом…»Мы привыкли к его сценическому образу романтика, поющего о любви, ещё со времён дуэта «Чай вдвоём». На самом же деле Денис Клявер в глубине души – рокер, выросший на песнях групп «Алиса» и «Кино». И неслучайно в художественном фильме «Лето», рассказывающем о питерском рок-клубе 80-х, Виктор Цой говорит его, Дениса, голосом.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 31, а также на интернет-странице издания.