В Таллине стартовал матч за Суперкубок УЕФА между мадридскими клубами Реалом и Атлетико. Уже на первой минуте первого тайма форвард красно-белых Диего Коста вывел свою команду вперед. Однако еще до перерыва Карим Бензема с передачи Гарета Бэйла сравнял счет – 1:1

В Таллине стартовал матч за Суперкубок УЕФА между мадридскими клубами "Реалом" и "Атлетико". Уже на первой минуте первого тайма форвард красно-белых Диего Коста вывел свою команду вперед. Однако еще до перерыва Карим Бензема с передачи Гарета Бэйла сравнял счет – 1:1.Уже в самом начале встречи защитники "королевского клуба" упустили Диего Косту. Форвард "Атлетико" поразил ворота Кейлора Наваса с острого угла. Стоит признать, что вратарь сборной Коста-Рики не выручил своих партнеров по команде."Сливочные" бросились отыгрываться. И это им удалось на 27-й минуте. Карим Бензема замкнул головой блестящую передачу Гарета Бэйла.Напомним, что в матче за Супекубок УЕФА встречаются действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.