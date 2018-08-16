Драма произошла на Хабаровской улице. Вооруженный 40-летний мужчина ранил тестя и убил 65-летнюю тещу.

Драма произошла на Хабаровской улице. Вооруженный40-летний мужчина ранил тестя и убил 65-летнюю тещу.Происшествиеслучилось из-за ревности мужчины к своей супруге, с которой они были женаты с2011 года. Семья жила хорошо, нов какой-то момент муж стал угрожать благоверной расправой в случае, если она отнего уйдет.Такие угрозыот москвича женщина слышала все чаще, передает ​​ Life.ru. После очередной ссоры, произошедшей несколькодней назад, она с детьми уехала к своим родителям. Супруг, не найдя ничеголучше, запил.Убийство произошло утром 16 августа. Жена москвича вернуласьдомой вместе с отцом и матерью, чтобы поговорить с мужем. Но дальше порога имзайти не удалось, сообщает телеканал .Мужчина открыл дверь, в руках у него было ружье. Он собиралсязастрелить жену, но родители спрятали дочь за собой. В итоге стрелок убил тещуи ранил 67-летнего тестя, после чего убил себя. Супруга мужчины успела убежать.Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и"Покушение на убийство". Сотрудники правоохранительных органов выясняютобстоятельства и причины происшествия.