Драма произошла на Хабаровской улице. Вооруженный
40-летний мужчина ранил тестя и убил 65-летнюю тещу.
Драма произошла на Хабаровской улице. Вооруженный
40-летний мужчина ранил тестя и убил 65-летнюю тещу.
Происшествие
случилось из-за ревности мужчины к своей супруге, с которой они были женаты с
2011 года. Семья жила хорошо, но
в какой-то момент муж стал угрожать благоверной расправой в случае, если она от
него уйдет.
Такие угрозы
от москвича женщина слышала все чаще, передает Life.ru. После очередной ссоры, произошедшей несколько
дней назад, она с детьми уехала к своим родителям. Супруг, не найдя ничего
лучше, запил.
Убийство произошло утром 16 августа. Жена москвича вернулась
домой вместе с отцом и матерью, чтобы поговорить с мужем. Но дальше порога им
зайти не удалось, сообщает телеканал .
Мужчина открыл дверь, в руках у него было ружье. Он собирался
застрелить жену, но родители спрятали дочь за собой. В итоге стрелок убил тещу
и ранил 67-летнего тестя, после чего убил себя. Супруга мужчины успела убежать.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Убийство" и
"Покушение на убийство". Сотрудники правоохранительных органов выясняют
обстоятельства и причины происшествия.