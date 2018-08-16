Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации у бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана.

Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации у бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана.Об этом рассказала пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс, передает ТАСС.Она пояснила, что Трамп пошел на данный шаг, чтобы предотвратить утечку секретных данных, осуществляемую в политических целях.Ранее Бреннан заявил, что на саммите в Хельсинки Трамп находился под контролем президента России и фактически обвинил главу американской администрации в государственной измене.При этом традиционно бывшие руководители Центрального разведывательного управления имеют доступ к гостайнам для того, что в случае необходимости проконсультировать своих преемников.Сандерс сообщила, что глава Белого дома подумывает также над тем, чтобы лишить доступа к секретной информации бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми, экс-директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, бывшего главу ЦРУ Майкла Хайдена, экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего замдиректора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генерального прокурора Салли Йейтс.