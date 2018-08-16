Основная часть работ по созданию транспортного каркаса Новой Москвы будет завершена к 2023 году. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) появятся новые дороги, станции и линии метро.

Основная часть работ по созданию транспортного каркаса НовойМосквы будет завершена к 2023 году. По словам главы столичного стройкомплексаМарата Хуснуллина, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) появятся новыедороги, станции и линии метро.Он отметил, что планируется завершить продлениеСокольнической линии метрополитена от "Саларьево" до поселкаКоммунарка. Вглубь Новой Москвы пойдет и Калининско-Солнцевская линия.Очередной ее участок протянется от "Рассказовки" до"Внуково". Таким образом, метро впервые в истории города придет вмеждународный аэропорт.На базе новых станций разместятся транспортно-пересадочныеузлы с перехватывающими парковками. Не останется без внимания властей ижелезнодорожное сообщение, подчеркнул Хуснуллин. Через несколько лет на двухреконструируемых направлениях – Курском и Киевском – появятся новые станции.Продолжится и активное развитие дорожной сети наприсоединенных территориях. "Планируется завершить реконструкциюКалужского, Киевского и Боровского шоссе, а также строительство новыхпоперечных дорог-связок", – рассказал Хуснуллин.Глава стройкомплекса Москвы отметил, что к 2023 году будетзапущена Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД). Она разгрузит МКАД и рядвылетных магистралей столицы. Хуснуллин напомнил, что с начала этого года вТиНАО уже введены в эксплуатацию участок от Сосенок до Ямонтово трассы М-3"Украина". Длина отрезка составляет 8,4 километра. Также построенытоннель на Калужском шоссе и эстакада на Варшавском. Всего в 2018 году в НовойМоскве появилось почти 20 километров новых дорог.Напомним, на конец августа – начало сентября этого годанамечено открытие участка Калининско-Солнцевской линии с семью станциями -"Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово","Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино"и "Рассказовка".Прирастет и старейшая ветка московской подземки -Сокольническая. На участке от "Саларьево" до "Столбово"появятся четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино","Ольховая" и "Столбово". От последней через несколько летлинию протянут до "Новомосковской".Помимо реконструированного Калужского шоссе, в скоромвремени откроется участок трассы Солнцево-Бутово-Видное. Дорога будетфактически дублировать МКАД, а также соединять Киевское и Калужское шоссе.