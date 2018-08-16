Основная часть работ по созданию транспортного каркаса Новой
Москвы будет завершена к 2023 году. По словам главы столичного стройкомплекса
Марата Хуснуллина, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) появятся новые
дороги, станции и линии метро.
Основная часть работ по созданию транспортного каркаса Новой
Москвы будет завершена к 2023 году. По словам главы столичного стройкомплекса
Марата Хуснуллина, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) появятся новые
дороги, станции и линии метро.
Он отметил, что планируется завершить продление
Сокольнической линии метрополитена от "Саларьево" до поселка
Коммунарка. Вглубь Новой Москвы пойдет и Калининско-Солнцевская линия.
Очередной ее участок протянется от "Рассказовки" до
"Внуково". Таким образом, метро впервые в истории города придет в
международный аэропорт.
На базе новых станций разместятся транспортно-пересадочные
узлы с перехватывающими парковками. Не останется без внимания властей и
железнодорожное сообщение, подчеркнул Хуснуллин. Через несколько лет на двух
реконструируемых направлениях – Курском и Киевском – появятся новые станции.
Продолжится и активное развитие дорожной сети на
присоединенных территориях. "Планируется завершить реконструкцию
Калужского, Киевского и Боровского шоссе, а также строительство новых
поперечных дорог-связок", – рассказал Хуснуллин.
Глава стройкомплекса Москвы отметил, что к 2023 году будет
запущена Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД). Она разгрузит МКАД и ряд
вылетных магистралей столицы. Хуснуллин напомнил, что с начала этого года в
ТиНАО уже введены в эксплуатацию участок от Сосенок до Ямонтово трассы М-3
"Украина". Длина отрезка составляет 8,4 километра. Также построены
тоннель на Калужском шоссе и эстакада на Варшавском. Всего в 2018 году в Новой
Москве появилось почти 20 километров новых дорог.
Напомним, на конец августа – начало сентября этого года
намечено открытие участка Калининско-Солнцевской линии с семью станциями -
"Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово",
"Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино"
и "Рассказовка".
Прирастет и старейшая ветка московской подземки -
Сокольническая. На участке от "Саларьево" до "Столбово"
появятся четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино",
"Ольховая" и "Столбово". От последней через несколько лет
линию протянут до "Новомосковской".
Помимо реконструированного Калужского шоссе, в скором
времени откроется участок трассы Солнцево-Бутово-Видное. Дорога будет
фактически дублировать МКАД, а также соединять Киевское и Калужское шоссе.