Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал победу своих подопечных в матче Суперкубка УЕФА против Реала (4:2). Аргентинский наставник остался доволен атакующими действиями своей команды.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу своих подопечных в матче Суперкубка УЕФА против "Реала" (4:2). Аргентинский наставник остался доволен атакующими действиями своей команды."Каждая наша атака пахла голом, — заявил Симеоне, слова которого приводит Спорт24.Ru. — "Реал" давно не проигрывал финалы еврокубков, в том числе и у нас в пяти решающих поединках с ними многое шло не так. В Лиге чемпионов они так и остались для нас непобежденными. Но теперь мы смогли их победит и это придает уверенности и сил"."По ходу матча мы воодушевились после того, как первый гол забил Диего Коста. Впрочем, пенальти "Реала" произошел в очень странный момент игры, но мы воспряли и показали, на что способны. Важную роль в этом сыграли произведенные замены".Отметим, что Симеоне наблюдал за игрой с трибуны, поскольку дисквалифицирован УЕФА на четыре матча за несоответствующее нормам поведение в первой полуфинальной игре Лиги Европы против лондонского "Арсенала". Игра за Суперкубок УЕФА стала для аргентинца третьей по счету, где он не руководил командой в еврокубках.