Единая Россия в Севастополе должна подойти к
избирательному циклу 2019 года консолидированно. Такую задачу перед местными
партийцами поставил секретарь Генсовета ЕР, вице-спикер Совета
Федерации Андрей Турчак в ходе своего рабочего визита в Крым.
"Единая Россия" в Севастополе должна подойти к
избирательному циклу 2019 года консолидированно. Такую задачу перед местными
партийцами поставил секретарь Генсовета "ЕР", вице-спикер Совета
Федерации Андрей Турчак в ходе своего рабочего визита в Крым.
По его словам, необходимо устранить все противоречия путем
дискуссий, выработать решения, которые послужат дальнейшему развитию
Севастополя. В свою очередь, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил,
что сложившийся процесс взаимодействия политических сил в местном правительстве
обсуждаем. Он заверил, что в итоге консенсус будет найден.
В ходе посещения Севастополя Андрей Турчак отметил, что за
последние два года в нем произошли кардинальные перемены в плане
благоустройства. Секретарь Генсовета "Единой России" оценил высокую
динамику развития города, подчеркнув, что этот процесс выражается не только в
цифрах и отчетах бюджета. "Город благоустроен, развивается, появляются
новые места отдыха для горожан", – сказал сенатор.
Кроме того, Турчак обратил внимание на успешную реализацию
партийных проектов в регионе. Секретарь Генсовета "ЕР" выделил
партпроекты "Городская среда" и "Культура малой родины". По
словам законодателя, из федерального бюджета на эти цели выделяются большие
средства.
Он отметил, что благодаря этому было модернизировано большое
количество городских пространств. "И сегодня мы обсуждали с учетом
бюджетного цикла и формирования бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021
годов дальнейшую реализацию проектов, финансирование, участие партии в этом",
– рассказал Турчак.
Также сенатор напомнил, что в ходе последней партконференции
единороссы приняли решение о старте нового партийного проекта "Чистая
страна". Секретарь Генсовета "ЕР" пояснил, что он касается
водоподготовки и водоотведения, а также обращения с коммунальными отходами.
"Севастополь в этой программе будет участвовать. Мы сейчас будем готовить
параметры этой программы, будем утверждать в октябре", – добавил Турчак.
В рамках рабочего визита на полуостров сенатор также
встретился с главой Республики Крым, членом Бюро Высшего совета партии Сергеем
Аксеновым, секретарем регионального отделения "ЕР", главой Госсовета
Крыма Владимиром Константиновым и командующим Черноморским флотом Александром
Моисеевым. Кроме того, Андрей Турчак возложил цветы к Мемориалу героической обороны
Севастополя 1941-1942 годов.