Единая Россия в Севастополе должна подойти к избирательному циклу 2019 года консолидированно. Такую задачу перед местными партийцами поставил секретарь Генсовета ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе своего рабочего визита в Крым.

"Единая Россия" в Севастополе должна подойти кизбирательному циклу 2019 года консолидированно. Такую задачу перед местнымипартийцами поставил секретарь Генсовета "ЕР", вице-спикер СоветаФедерации Андрей Турчак в ходе своего рабочего визита в Крым.По его словам, необходимо устранить все противоречия путемдискуссий, выработать решения, которые послужат дальнейшему развитиюСевастополя. В свою очередь, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил,что сложившийся процесс взаимодействия политических сил в местном правительствеобсуждаем. Он заверил, что в итоге консенсус будет найден.В ходе посещения Севастополя Андрей Турчак отметил, что запоследние два года в нем произошли кардинальные перемены в планеблагоустройства. Секретарь Генсовета "Единой России" оценил высокуюдинамику развития города, подчеркнув, что этот процесс выражается не только вцифрах и отчетах бюджета. "Город благоустроен, развивается, появляютсяновые места отдыха для горожан", – сказал сенатор.Кроме того, Турчак обратил внимание на успешную реализациюпартийных проектов в регионе. Секретарь Генсовета "ЕР" выделилпартпроекты "Городская среда" и "Культура малой родины". Пословам законодателя, из федерального бюджета на эти цели выделяются большиесредства.Он отметил, что благодаря этому было модернизировано большоеколичество городских пространств. "И сегодня мы обсуждали с учетомбюджетного цикла и формирования бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021годов дальнейшую реализацию проектов, финансирование, участие партии в этом",– рассказал Турчак.Также сенатор напомнил, что в ходе последней партконференцииединороссы приняли решение о старте нового партийного проекта "Чистаястрана". Секретарь Генсовета "ЕР" пояснил, что он касаетсяводоподготовки и водоотведения, а также обращения с коммунальными отходами."Севастополь в этой программе будет участвовать. Мы сейчас будем готовитьпараметры этой программы, будем утверждать в октябре", – добавил Турчак.В рамках рабочего визита на полуостров сенатор такжевстретился с главой Республики Крым, членом Бюро Высшего совета партии СергеемАксеновым, секретарем регионального отделения "ЕР", главой ГоссоветаКрыма Владимиром Константиновым и командующим Черноморским флотом АлександромМоисеевым. Кроме того, Андрей Турчак возложил цветы к Мемориалу героической обороныСевастополя 1941-1942 годов.