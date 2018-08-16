ОМВД России по району Новокосино устанавливает местонахождение пропавшего без вести Попова Сергея Васильевича...

ОМВД России по району Новокосино устанавливает местонахождение пропавшего без вести Попова Сергея Васильевича, 28.03.1972 года рождения, который 21 июня 2018 года ушёл из дома на Суздальской улице и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.Приметы: на вид 45-46 лет, рост 185 см., плотного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза серо-голубые.Особые приметы: залысина на макушкеУВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48, в службу «102» (с мобильных телефонов – 112) или по телефону в ОМВД России по району Новокосино 8 (495) 701-20-02, 8 (495) 701-15-30.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73