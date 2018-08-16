УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Талышкина Ивана Петровича...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Талышкина Ивана Петровича, 29.09.1960 года рождения, уроженца р. Мордовия, местонахождение которого неизвестно с 26.04.2018 года.Приметы: европейский тип лица, на вид 55-65 лет, рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие.Особые приметы: татуировка в виде креста на безымянном пальце правой руки.Был одет: в спецодежду охраны черного цвета, на ногах были ботинки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93