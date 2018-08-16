172 из них найдены

172 из них найденыС начала этого года во Владимирской области пропали 192 человека, в том числе - 41 ребенок.Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 83 жителя заблудились в лесах. За эти месяцы 172 человек удалось найти. 158 из них живы и здоровы. 20 владимирцев на данный момент находятся в поиске.Теперь к поискам людей при необходимости будут подключать авиацию. Соглашение заключено с «Асконой», у которой есть свой вертолет, а также авиационным отрядом Московской области «Ангелы».«В 2014 году силами отряда было найдено три человека, в 2015 — 28, в 16-м — 47, в 17-м — 43. На данный момент по 2018 году 35 человек найдено силами отряда. За четыре года работы в общей сложности найти пока не удалось 55 человек», - рассказала куратор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимирской области Ирина Мальченко.В отряд может обратиться любой человек. Неважно, приходится ли он пропавшему другом или родственником. Единственное обязательное условние - это наличие заявления в полиции города.