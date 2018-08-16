Немецкий телеканал, вещающий на ФРГ, Австрию и Швейцарию, признал Крым территорией России. В документальном фильме о Сибири была продемонстрирована карта, на которой полуостров закрашен в тот же цвет, что и вся Россия.

Немецкий телеканал, вещающий на ФРГ, Австрию и Швейцарию, призналКрым территорией России. В документальном фильме о Сибири былапродемонстрирована карта, на которой полуостров закрашен в тот же цвет, что и всяРоссия.Премьера документальной ленты "Сплошь Сибирь" прошла на одном изкрупнейших немецкоязычных телеканалов в Евросоюзе 3Sat. В начале фильма режиссерыпродемонстрировали карту России, где Крымский полуостров был отмечен тем жецветом, что и остальная территория страны.Авторы картины – известный немецкий кинодокументалист ДейвД. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer FernsehenКристоф Францен. В проморолике фильма говорится: "Увлекательное,изнурительное путешествие по абсолютной пустыне и с неопределенным результатом".Таким образом два путешественника по России охарактеризовали свою поездку.Аудитория канала3Sat составляет порядка около 200 миллионовчеловек, его учредители – немецкие телеканалы ARD и ZDF.Крым вошел в состав России в марте 2014 года. США и страныЕвросоюза не признали его частью нашей страны. В результате перед многимикартографическими сервисами встала проблема: в составе какой именно страныпоказывать этот полуостров.Карты Google долгое время считали Крым украинским, но летом2016 года компания вернула названиянаселенным пунктам республики, которые были переименованы согласно украинскомузакону о декоммунизации. Воспользовавшись сервисом Google Maps, можно найтиКрасноперекопск, Советский, Красногвардейское и Кировское.Единственным из мировых политиков, который не исключилпризнания Крыма российским, стал президент США Дональд Трамп. За несколькомесяцев до встречи с Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопросжурналистов, он ответил: "Посмотрим".Чуть позже американский президент заявил, что ему ненравится ситуация вокруг Крыма и свалил вину на своего предшественника."Задолго до того, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться.Это было в его смену, а не в мою", – сказал Трамп.Наблюдатели утверждали, что глава Белого дома уже чуть ли непризнал очевидное. Другие высказывали мнение, что окончательный вердикт на этутему Трамп вынесет 16 июля в Хельсинки на встрече с Владимиром Путиным. Ноэтого так и не произошло.