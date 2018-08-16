Немецкий телеканал, вещающий на ФРГ, Австрию и Швейцарию, признал
Крым территорией России. В документальном фильме о Сибири была
продемонстрирована карта, на которой полуостров закрашен в тот же цвет, что и вся
Россия.
Немецкий телеканал, вещающий на ФРГ, Австрию и Швейцарию, признал
Крым территорией России. В документальном фильме о Сибири была
продемонстрирована карта, на которой полуостров закрашен в тот же цвет, что и вся
Россия.
Премьера документальной ленты "Сплошь Сибирь" прошла на одном из
крупнейших немецкоязычных телеканалов в Евросоюзе 3Sat. В начале фильма режиссеры
продемонстрировали карту России, где Крымский полуостров был отмечен тем же
цветом, что и остальная территория страны.
Авторы картины – известный немецкий кинодокументалист Дейв
Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen
Кристоф Францен. В проморолике фильма говорится: "Увлекательное,
изнурительное путешествие по абсолютной пустыне и с неопределенным результатом".
Таким образом два путешественника по России охарактеризовали свою поездку.
Аудитория канала3Sat составляет порядка около 200 миллионов
человек, его учредители – немецкие телеканалы ARD и ZDF.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года. США и страны
Евросоюза не признали его частью нашей страны. В результате перед многими
картографическими сервисами встала проблема: в составе какой именно страны
показывать этот полуостров.
Карты Google долгое время считали Крым украинским, но летом
2016 года компания вернула названия
населенным пунктам республики, которые были переименованы согласно украинскому
закону о декоммунизации. Воспользовавшись сервисом Google Maps, можно найти
Красноперекопск, Советский, Красногвардейское и Кировское.
Единственным из мировых политиков, который не исключил
признания Крыма российским, стал президент США Дональд Трамп. За несколько
месяцев до встречи с Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос
журналистов, он ответил: "Посмотрим".
Чуть позже американский президент заявил, что ему не
нравится ситуация вокруг Крыма и свалил вину на своего предшественника.
"Задолго до того, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться.
Это было в его смену, а не в мою", – сказал Трамп.
Наблюдатели утверждали, что глава Белого дома уже чуть ли не
признал очевидное. Другие высказывали мнение, что окончательный вердикт на эту
тему Трамп вынесет 16 июля в Хельсинки на встрече с Владимиром Путиным. Но
этого так и не произошло.