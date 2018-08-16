На целый год ввели режим ЧС в итальянском регионе Лигурия после обрушения моста в Генуе.

На целый год ввели режим ЧС в итальянском регионе Лигурия после обрушения моста в Генуе, передает телеканал "Россия 24".К такому решению пришел совет министров страны. Кроме того, как объявил итальянский премьер Джузеппе Конте, на ликвидацию последствий трагедии выделят 5 миллионов евро. Спасатели сейчас говорят о высоком риске обрушения оставшихся частей конструкции.Как сообщалось ранее, во вторник в 11:36 (12:36 по Москве) на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился двухсотметровый пролет моста на складские помещения и железнодорожные пути.В момент обрушения на мосту находились более 30 автомобилей. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 39 человек. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.