Материнский капитал был израсходован нецелевым образом

Материнский капитал был израсходован нецелевым образомУголовное дело возбуждено в отношении многодетной жительницы Коврова, которая пыталась незаконно получить материнский капитал, сообщает прокуратура Владимирской области.36-летняя женщина подала в Пенсионный фонд заявление о распоряжении материнским капиталом. Она просила направить эти средства на оплату приобретаемого земельного участка и жилого дома, который на нем расположен. Женщина также представила договор купли-продажи.По закону, на улучшение жилищных условий семьи матерински капитал тратить можно, поэтому средства были перечислены на счет продавца. Однако прокуратура установила, что за год до подписания договора жилой дом сгорел. Таким образом, материнский капитал был израсходован нецелевым образом, а жилищные условия семьи не были улучшены.Суд удовлетворит иск прокурора о признании сделок недействительными и возврате в бюджет необоснованно перечисленных денег. Полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере).