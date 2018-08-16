Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержали троих подозреваемых в разбойном нападении...

«Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Западного округа Москвы, а также сотрудниками ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержали троих подозреваемых в разбойном нападении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в дежурную часть ОМВД России по Академическому району обратилась жительница столицы, которая сообщила о том, что стала жертвой злоумышленников. Заявительница разводит канареек и поэтому не удивилась визиту неизвестного мужчины, который сказал, что хочет купить у нее одну из птиц. Она впустила посетителя, однако вслед за ним в квартиру проникли двое сообщников. Угрожая оружием, они потребовали отдать им все имеющиеся сбережения, а затем связали потерпевшую и похитили денежные средства, мобильный телефон, банковскую карту.По данному факту следственным отделом УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 стати 162 УК РФ.«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых в возрасте от 27 до 38 лет, прибывшие в Москву из Северо-Кавказского федерального округа. При обысках по местам их временного проживания на улице Кедрова и проспекте 60-летия (шестидесятилетия) Октября полицейскими обнаружены и изъяты 14 мобильных телефонов, банковские карты и травматический пистолет», - отметила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк