Дорожные полицейские проверили почти 130 автобусов различной вместимости, выявили 39 правонарушений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району принимают участие в проводимой на территории региона оперативно-профилактической операции «Автобус». В ходе специальных рейдовых мероприятий дорожные полицейские уже проверили почти 130 автобусов различной вместимости, выявили 39 правонарушений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.Основные нарушения, по данным районной Госавтоинспекции, - это управление транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки.С водителями автобусов инспекторы дорожно-патрульной службы провели профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.