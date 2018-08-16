Авария произошла в четверг, 16 августа

Авария произошла в четверг, 16 августаВ результате страшной аварии в Гусь-Хрустальном районе погиб водитель. Еще три человека получили травмы.Авария произошла в четверг, 16 августа. На трассе Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума водитель «Лады Калины» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он врезался в колесо полуприцепа грузовика. Машину выкинуло на дорогу, и водитель врезался в «ВАЗ».В результате скончался водитель «ВАЗ». Один из пассажиров попал в больницу, второму назначено амбулаторное лечение. Водитель «Лады Калины» также госпитализирован.