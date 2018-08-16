Мероприятие должно состояться 26 августа в ульяновской области. О беспрецедентной для нашей страны акции на своей странице ВКонтакте сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев.

Мероприятие должно состояться 26 августа в ульяновской области. О беспрецедентной для нашей страны акции на своейстранице "ВКонтакте" сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества НиколайАлексеев."ГлаваАдминистрации города Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселкеЯблоневый, население которого составляет ... семь (!!!) человек", – написал он.(Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Был ещевариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода снаселением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современнойРоссии", – добавил Алексеев.Мужчинатакже отметил, что первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться26 августа этого года с 12 до 14 часов. По его словам, главное – не превыситьзаявленное число участников.Свое желаниепоучаствовать в акции уже изъявили 300 человек. Также лидер московского ЛГБТ-сообщества выразилвосхищение решением главы Администрации городаНовоульяновска Светланы Косариновой провести гей-парад в подведомственной ейтерритории. "Начинаемформировать список участников", – заключил Николай Алексеев.Напомним,попытки провести подобное мероприятие в России уже были, но успехом не увенчались.Так, в январе 2017 года власти расположенного на Полярном круге Салехарда проводитьтам гей-парад. Утверждалось, что причиной данного решения стал закон о защитедетей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.