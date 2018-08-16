Мероприятие должно состояться 26 августа в ульяновской области. О беспрецедентной для нашей страны акции на своей
странице ВКонтакте сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай
Алексеев.
Мероприятие должно состояться 26 августа в ульяновской области. О беспрецедентной для нашей страны акции на своей
странице "ВКонтакте" сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай
Алексеев.
"Глава
Администрации города Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке
Яблоневый, население которого составляет ... семь (!!!) человек", – написал он.
(Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Был еще
вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с
населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной
России", – добавил Алексеев.
Мужчина
также отметил, что первый в истории России согласованный гей-парад должен состояться
26 августа этого года с 12 до 14 часов. По его словам, главное – не превысить
заявленное число участников.
Свое желание
поучаствовать в акции уже изъявили 300 человек. Также лидер московского ЛГБТ-сообщества выразил
восхищение решением главы Администрации города
Новоульяновска Светланы Косариновой провести гей-парад в подведомственной ей
территории. "Начинаем
формировать список участников", – заключил Николай Алексеев.
Напомним,
попытки провести подобное мероприятие в России уже были, но успехом не увенчались.
Так, в январе 2017 года власти расположенного на Полярном круге Салехарда проводить
там гей-парад. Утверждалось, что причиной данного решения стал закон о защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.