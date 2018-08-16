В Ростовской области большегруз Scania врезался в два автомобиля Audi, стоявшие на обочине дороги. В результате пострадали 8 человек. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Ростовской области грузовик врезался в два автомобиля, стоявшие на обочине дороги.Авария произошла около четырех часов утра в Миллеровском районе. На автодороге М-4 "Дон" водитель фуры Scania снес остановившиеся на обочине машины Audi Q5 и Audi Q7.В результате пострадали восемь человек, из них трое детей. Как сообщил ТАСС представитель районной администрации, пострадавшие были госпитализированы. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.